Kılıçdaroğlu: Açıklayın!

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, YGS soruşturmasıyla ilgili ‘Sürpriz çıkabilir’ sözlerine dün açıklık getirdi. Polisin, ÖSYM’deki bir bilgisayarda, AK Parti döneminde düzenlenen geçmiş sınavlardan biri için, “İsmi geçen kişiyi iyi bir yere yerleştirin” anlamına gelen bir e-posta bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, savcılığa seslenerek, 'Açıklayın' dedi.



YGS)soruşturmayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş’in “Soruşturmadan sürpriz sonuçlar çıkabilir” sözlerinin ardından, kendisinin bildiği de bir sürpriz olduğunu belirtmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet gazetesinde yer alan açıklamaları şöyle:



Kılıçdaroğlu, sürprizinin ipucunu, önceki gün Show TV’de yayınlanan Siyaset Meydanı programında verdi. Kılıçdaroğlu, “Savcı benim bildiğim bir sürprizi açıklarsa Türkiye için de çok önemli bir sürpriz açıklanmış olacak. Ama önce sayın savcı açıklasın. Ben yargıya müdahale etmeyeyim. Polis silinen bilgileri öğrendiğinde bazı maillere rastladı. Sürpriz o maillerle ilgili. Üniversiteye yerleştirmeyle ilgisi var” dedi.







Savcılık halen suskun



Kılıçdaroğlu’nun, “Önce Savcı açıklasın” çağrısına karşın soruşturmayı yürüten savcılık makamından dün beklenen açıklama gelmedi. Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu, Hürriyet’e kendi sürprizinin detaylarını şöyle anlattı:





“Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) şifre iddialarını araştıran polis, ÖSYM’nin bir bilgisayarında yaptığı incelemede, bu hükümet döneminde geçmiş yıllarda yapılan bir sınavda, bir adayla ilgili ‘İsmi geçen kişiyi iyi bir yere yerleştirin’ anlamına gelen, bir elektronik postanın izine rastlamış. Bu e-posta, geriye doğru inceleme sırasında, silinmiş bilgiler arasında bulunmuş.





'Yerleştirildi mi'



Posta doğrultusunda, hakkında talepte bulunulan kişi bir yere yerleştirildi mi yerleştirilmedi mi onu henüz bilmiyoruz. Ancak bu hükümet döneminde geçtiğimiz yıllarda yapılan ÖSYM sınavlarından biri kapsamında atılan bir posta bu. Oradan hareketle de ilginç verilere ulaşıldığı bilgisi geldi bana. Tabii ben de daha detaylı bir inceleme yapacağım. Yeni bilgilerin gelmesini bekliyorum. Benim konunun detaylandırılması halinde soruşturmayı yürüten savcı ve emniyet ekibine yönelik baskının artırılacağına dair şüphelerim var. Bu nedenle süreci daha dikkatli ve titiz yürütmek zorundayız, telefon dinlemeleri de malum. Dolayısıyla sabırlı bir şekilde yeni bilgilerin bana ulaşmasını bekliyorum.”









