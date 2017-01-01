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BBC Türkçe

Kılıçdaroğlu: Açıklamalar adeta terör örgütlerine cesaret veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da en az 39 kişinin hayatın kaybettiği saldırı ile ilgili açıklamasında hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu yazılı açıklamasında, "Her saldırı sonrası yapılan açıklamalar adeta terör örgütlerine bir sonraki sald

01 Ocak 2017 17:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde Reina gece kulübünde en az 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili açıklamasında hükümeti eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, yazılı açıklamasında, "Her saldırı sonrası yapılan açıklamalar adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır."

"Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır.

"Öte yandan terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır."

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