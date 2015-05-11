Kılıçdaroğlu: 6 milyon insan iş bekliyor, yurt dışından eleman getirmek istediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Çorum'da düzenlediği mitingte konuştu. AKP iktidarının 13 yılda yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları bitiremediğini söyleyerek, Türkiye’nin huzuru için 4 yıl süre isteyen Kılıçdaroğlu, "13 yıl bekledik. Kredi açtık. 13 yıl iktidar yaptık. Sonunda geldiğimiz tablo nedir. 6 milyon 200 bin işsizimiz var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-Sadece Çorumlular değil gençlerimiz değil, vicdanı olan bu ülkenin insanına sesleniyorum.13 yılın sonunda 6 milyon 200 işsiz, bizim kabul edeceğimiz bir rakam mıdır? Ne demek bu işsizlik. İşsizlik olan evde huzur olmaz. Çocuk işsiz, anne baba bekler, ne zaman işe girecek dile. Onların çocukları sınava girmeden otomatikman devlet memuru oluyor. Bunu da vicdana havale ediyorum.

'Benim önceliğim kendi ülkemin insanına iş bulmak diyorsanız adres CHP’dir'

-Meclise bir kanun getirdiler. Yabancıların çalıştırılması hakkında kanun tasarısı. Eleman ihtiyacımız var, yurt dışında getirip çalıştıracaklar. Dedim arkadaşlara teklifini çıkarın başbakanın, bakanlarının imzalarını gösterin. 6 milyon 200 bin insan iş bekliyor, onların derdi dışarıdan işçi getirmek. Bu ülkenin insanı, vicdanı bunu kabul ediyorsa gitsinler oy versinler itirazım yok. Benim önceliğim kendi ülkemin insanına iş bulacağım diyorsanız adres CHP’dir. Hiçbir ayrım yapmadan inancı şöyleymiş, yaşam tarzı böyleymiş hiçbir ayrım yapmadan bizim iktidarımızda bütün insanlarımızı kucaklayacağız. Eğer, Hakkari’de, Çorum’da Rize’de Trabzon’da, Tekirdağ’da bir çocuğumuz işsizse, benim derdim o çocuğa iş bulmak olacaktır. Bunun sözünü veriyorum. İşsizliği çözemediler.

-Resmi rakam 17 milyon yoksulumuz var. Nerede oturuyorlar; 3 milyon 750 bin hanede. Hiçbir ailenin aylık 720 liranın altında olmayacak. Yoksulluğu ben 21’inci Yüzyıl’ın Türkiyesi’nde tarihe gömeceğim. Dilenci aile olmayacak. 13 yıldır yoksulluğu bitireceğim diye milletin önüne çıktın. Ben sadece 13 değil, 4 yıl için yetki istiyorum

’Kaynağı nereden bulacaksınız diye soruyorlar. Ya bunun kaynağını sormak bile ayıptır'



-Şimdi bu iktidara soruyoruz. Siz geçinebiliyormusunuz bu parayla. Dedik ki emekli zaten perişan vaziyette. Ramazan ve kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğiz. Huzur içinde iki bayram geçirsin. Ne diyorlar? ’Parayı nereden bulacaksın?’ Koro halinde bağırıyorlar. Sözüm söz; CHP iktidarında ilk Ramazan Bayramı’nda, ilk Kurban Bayramı’nda birer maaş ikramiye alacaksınız. Onlar da kaynağı görecekler. Sanırsınız ki, emekliye 10 bin lira vereceğiz de ’Kaynağı nereden bulacaksınız?’ diye soruyorlar. Ya bunun kaynağını sormak bile ayıptır. Zuldür kaynağını sormak. 11 milyon emeklimiz var. Bir tek fire bile istemiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



-Taşeron işçiliği de kaldıracağız. Taşeron işçi olmayacak. Kadrosunu vereceksin kardeşim. Ben bunu söylüyorum. Koro halinde bağırıyorlar, ’Kaynağını nereden bulacaksınız?’ diye. Ben diyorum ki bunun kaynağı zaten var. Bunu sen cebinden ödemiyorsun. Şeker pancçarı ektirmiyorlar. Biz Ecevit geleneğinden geliyoruz. Ecevit’e de afyon ektirmiyorlardı ’Ekeceğiz’ dedi. Biz de şeker pancarını ekeceğiz. Köylü de kazanacak. Kim kaybedecek? ’Ekmeyeceksin’ diyenler kaybedecek. Amacımız da o onları susturmak. Sizden bir beklentim, arzum var. Onu söyleyeceğim. Sizden söz istiyorum. 7 Haziran’da sandığa gideceğiz. CHP’nin iktidar olması lazım. Türkiye için iktidar olması lazım. Çocuklarımız için, Ortadoğu bataklığından kurtulmamız için Uygar dünyanın parçası olmaka için, demokrasi için CHP’nin iktidar olması lazım. Biliyorum Türkiye’nin barışa ve huzura ihtiyacı var, bunun için iktidar olmamız lazım. Geçen seçimlerde şu veya bu nedenle CHP’ye oy vermemiş vatandaşlarımızı ikna edin, ‘yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yaşanacak bir Türkiye inşa edeceğiz. Yolsuzluğu yoksulluğu bitireceğiz,. bu ülkeye huzuru getireceğiz’ deyin. Bunu yapmak için de 4 yılık bir süre istiyoruz. Gel beraber sandığa gidip CHP’ye oy verelim diyeceksiniz. Sizden bunun sözünü istiyorum. Söz mü? (Söz). Sözü aldık.



