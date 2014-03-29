Kılıçdaroğlu: Devletin mahremi kalmadı, 4'ünden biri casus

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devletin mahremi kalmadı. Her şey uluslararası pazarlara döküldü. Şimdi arıyorlar kim haber verdi diye. Gazetelerden öğrendik. 4’ünden biri casus" dedi. Başbakan Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davasını "Başbakanlık koltuğunda oturan zat ‘Ben devletim’ demeye başladı. Siz böyle slogan atıyorsunuz, (Hırsız Tayyip sloganları için) o da benim hakkımda tazminat davası açıyor. Neden açıyor? Acaba Kılıçdaroğlu’nu korkutur muyum diye." şeklinde yorumlayan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Suriye kayıtları düştü

Suriye kayıtları düştü. Kumpas kuruyorlar Türkiye Cumhuriyeti'ne. ‘Süleyman Şah türbesine saldırı düzenletirim. Böylece bizim ordu girer’ diyor. Bu ne demek? Oradaki askerleri benim adamlar öldürür, biz de illete bak bizim askerler şehit oldu, haydi savaşa derim demek istiyor.

4’ünden biri casus

Devletin mahremi kalmadı. Her şey uluslararası pazarlara döküldü. Şimdi arıyorlar kim haber verdi diye. Gazetelerden öğrendik. 4’ünden biri casus. Bulacaklar mı? Bekliyoruz. Bu casusluk işidir diye. Çapsız Dışişleri Bakanı ’Biri bize savaş açtı’ diyor. Açıkla bakalım. Hangi devletmiş. Devlet devlet olmaktan çıktı.

Hırsızdan kahraman olmaz

Zorla Türkiye’yi savaşa sokmak istiyor, acaba kahraman olur muyum diye. Hırsızdan kahraman çıkmaz.