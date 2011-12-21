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Politika

Kılıçdaroğlu, "Yangın Var"ı izledi ANKARA (A.A)

21 Aralık 2011 00:00

-Kılıçdaroğlu, "Yangın Var"ı izledi ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yangın Var'' filmini izledi. Kılıçdaroğlu, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, ''Yangın Var'' filminin bir sinemadaki özel gösterimine katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yangın Var''ın yapımcısı ve senaristi Koray Çalışkan'dan film hakkında bilgi aldı.  Gösterim sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamayan Kılıçdaroğlu, filmi çok beğendiğini söyledi.  Filmde, belediye başkanının itfaiye aracını teslim ederken, ''30 yıldır bu ülkede bir yangın var. Bu yangını söndürmek için biz de bir araç veriyoruz'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Ve filmin sonunda şunu görüyoruz, insan her yerde insan; duygularıyla, sevinçleriyle, hüznüyle bir insan. Bu film, Diyarbakır ile Trabzon'un ayrılmazlığını gösteriyor bize. Hem hüzün var hem neşe var, doğa var, insan sevgisi var, her şey var. Filmi herkes izleyebilmeli. Emeği geçenleri kutluyorum'' diye konuştu.  Filmi, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP genel başkan yardımcıları Ayten Kayalıoğlu ve Atila Emek, genel sekreter Bihlun Tamaylıgil ile bazı milletvekilleri de izledi.

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