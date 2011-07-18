-KILIÇDAROĞLU "VARDİYA BİZDE PLATFORMU"NU KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Vardiya Bizde Platformu'' temsilcilerini kabul etti. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel merkezdeki kabulde platform temsilcilerini ''Vardiyanız hayırlı olsun, hoş geldiniz'' diyerek karşılayan Kılıçdaroğlu, platformun, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için mücadele ettiğini, bu kutsal değerler için yapılan mücadeleyi kutladığını söyledi. Platform üyeleri, ''Vardiya Bizde Platformu''nun, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen çeşitli davalar kapsamında tutuklu ya da sanık durumunda bulunan subay ve astsubay aileleri tarafından oluşturulduğunu anlatarak, uzun tutukluluk sürelerini eleştirdiler. Platform üyeleri, adaletin bir gün herkese lazım olabileceğini ve hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirterek, görüşme nedeniyle Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiler.