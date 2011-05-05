-KILIÇDAROĞLU "TÜTÜN NİYE YASAKLANDI?" DİYE SORDU MUŞ (A.A) - 04.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muşlu kardeşlerim sizin dünya markası olan tütününüz vardı. Niye yasaklandı tütün?" diye sordu. Muş Mitinginde, Muş'un dünya markası tütünü olduğunu, ancak bunun yasaklandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: "Niye yasaklandı tütün? Tütün ekimi de toplanması da kurutulması da zor bir iştir. Bunu bilirim. Ama siz kalkıp bu ülkeden yurt dışına ihraç ettiğimiz Marlboro içinde Türk tütünü vardır. Adına Türk tütünü diyorduk, siz niye bunu yasakladınız. Sizin çiftçiden istediğiniz neydi? Rahmetli Ecevit'in yaptığını yapacağız. Ona da dediler ki sen afyon ektiremezsin. Çıktı dedi ki 'ben köylüme afyon ektireceğim ve afyon ekilecek'. Şimdi söylüyorum, halkın iktidarında tütün ekilecek ve köylü de kazanacak." Kılıçdaroğlu, Başbakanın Muş'a defalarca geldiğini ve bu gelişlerinin de halka doğrudan seslenme adına büyük fayda sağladığını belirterek, "Saygı duyarım. Ama ne zaman geldi, TİGEM'in fabrikası satıldı, özelleştirme oldu. Size sözüm var, sadece Muş'a değil bütün Doğu ve Güneydoğu'ya. Bir tek kamu kuruluşu bile özelleştirilmeyecek. Tamamı çalışacak, tamamında işçiler çalışacak" diye konuştu. Konuşmasında, çiftçinin hayatından memnun olmadığını, dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini, ilacını aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, kendi iktidarları döneminde mazotun litresini bir buçuk liraya indireceği sözünü verdi. Bugün Kars'ta düzenlediği mitingte 'Mazot bitti benzine kaldık, dana öldü Angusa kaldık' yazılı pqankart bulunduğunu bildiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yurt dışından kurbanlık koyun ithal ettik. Muş'un ovası ve yaylaları yok mu? Muş'ta insanlar yok mu? Muş'un yemi otu yok mu? Güneşi yok mu? Niye ithal kurbanlık koyun getiririz? Eğer ülkeni, insanını seviyorsan önce kendi çiftçin, üreticin kazanacak. Sen gidiyorsun dışarıdan ithal kurbanlık koyun, Angus getiriyorsun. Bizim çiftçi ne yapacak? Kara kara düşünüyor şimdi. Fiyatlar düştü perişan olduk, diyor. İthal et ithal canlı hayvan dönemi 13 Haziran'da iktidar yaparsanız son bulacaktır." -İŞSİZLİK SORUNU- Vatandaşlara "Muş'ta işsizlik var mı, gençler işsiz mi?" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Allah Allah, Sayın Başbakana göre Türkiye'de işsizlik yok. 9 yıldır bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Ama bizim her projemizin başında, ortasında, sonunda insan vardır. Ekonomi ve ülke, insan içindir. İnsan mutlu olacak ki Türkiye'de barış olsun, huzur olsun" dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Aynen şunu söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Hiçbir yerde, hiçbir ortamda işsizliğin yoğun olduğu bir düzlemde barış olmaz. Ne Doğu'da, ne Güneydoğu'da, ne Karadeniz'de, ne İçanadolu'da, ne de Ege'de. İşsizlik sorununu çözeceğiz. Nasıl çözülecek? Fabrikaların bacalarının tütmesi lazım. Çiftçinin emeğinin karşlığını alması lazım. Doğu ve Güneydoğu ile ilgili olarak bizim projemiz şu; Devlet doğrudan fabrika kuracak ve istihdam yaratacak. Hedefimiz bu. Özel sektör gelirse eyvallah, gelmezse fabrikalar kurulacak." Kılıçdaroğlu, Mısır'a giden tekstil fabrikalarının da Türkiye'ye getirilmesi için teşvik uygulanacağını bildirdi. -"1 MİLYON 700 BİN ÇOCUĞUN HESABINI SORACAĞIZ"- YGS konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, 1 milyon 700 bin çocuğun umudunun yok edilemeyeceğini söyledi. Çocukların büyük ümitlerle üniversite sınavlarına hazırlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Annelerin yemeyip yedirdiği, giymeyip giydirdiği, beslediği, dershaneye gönderdiği, 'çocuğum okusun, üniversite imtihanlarını kazansın' dediği çocuklar gelecek kaygısı taşımasın. Çocuğu yetiştirdik, sınava soktuk şifreli sınav çıktı. Sorun şu. Önce dediler ki hiçbir şey yok. Sonra dediler ki sehven olmuş. Sonra dediler ki vallahi billahi şifre var. Efendim deniyor ki şifre var ama kopya çekilmedi. Kopya çekilmediyse şifre niye var? Bunun başında da bir adam var. Yerinde kalıyor. Geçmişine baktım onda da intihal var. Kitap yazarken başka yerlerden yürütmüş bilgileri. Nereden bulurlar böyle adamları? Bu ülkede namuslu adam yok mu? Onun da hesabını soracağız. 1 milyon 700 bin çocuğumuzun hesabını soracağız." Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının son bölümünde, "Sayın Başbakan buraya gelip benimle ilgili de ne dedi biliyorsunuz değil mi? Alevi dedi. Hani değirmeni kaybetmiş şakşağı oynayanlar var. Siz bunu bilirsiniz. Onun gibi bir şey. Hiçbir yerde ve hiçbir ortamda halkın çıkarlarını savunmanın ötesinde, halkla beraber olmak, halkı kucaklamak halkın çıkarlarını savunmak bu Kemal kardeşinizin görevi olacaktır" ifadelerini kullandı. -BAŞBAKANI ELEŞTİRİYE TEPKİ- Bu sırada miting alanında bulunan AK Partili bir grup, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına tepki gösterdi. "Siz Başbakanı bu şekilde eleştirememezsiniz. Biz Başbakanımızla gurur duyuyoruz" diyen gruba, polis müdahale etti. "Mücahit Erdoğan" diye bağıran grup, Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede ve polis ekiplerinin uyarılarıyla dağıldı.