-KILIÇDAROĞLU: "KEMAL MİLLETE FEDA OLSUN'' AKSARAY (A.A) - 11.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bana 'memur Kemal' dediler, şimdi 'Bay Kemal' diyorlar, ne derlerse desinler, hiç umurumda değil. Benim bir tek ismim var; Kemal. O da millete feda olsun'' dedi. Kılıçdaroğlu, Aksaray Kent Meydanı'nda halka hitap etti. Bugün manevi duyguların en yoğun yaşandığı ay olan ramazanın birinci günü olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Bugün siyasi bir konuşma yapmayacağım. Size içten gelen, samimi, dürüst, namuslu bir konuşma yapacağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, doğruları söylerlerse halkın kendilerine destek vereceğine inandığını söyledi. Çiftçinin hayatından memnun olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, ''Rakam aldım, bu rakamların hiçbirisi politik değil. Gübreye bugüne kadar yüzde 400 zam geldi. Mazota yüzde 200 zam geldi. Bu sürede şeker pancarının fiyatına baktık 90 bin liradan 110-115 bin liraya çıkmış. Yani artış yüzde 30. Gübreye yüzde 400, mazota yüzde 200, şeker pancarına yüzde 30 zam. Bunun insafla ilgisi varsa hiç ses çıkarmayacağım ama bu insafsızlıksa sizin vicdanınıza teslim ediyorum'' diye konuştu. -''BENİM BİR TEK İSMİM VAR''- Siyasetçi sözü değil, vatandaş Kemal'in sözünü verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bu memlekette hangi siyasi kul hakkı yiyecekse karşısında sizin Kemalinizi görecektir. Buna emin olmanızı istiyorum. Bana 'memur Kemal' dediler, şimdi 'Bay Kemal' diyorlar, ne derlerse desinler hiç umurumda değil. Benim bir tek ismim var; Kemal. O da millete feda olsun diyorum. Millet için çalışıyorum. Ramazan ayındayız, sadaka ekonomisine son vereceğiz. İnsanların yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz, halkın iktidarında yoksula elbette yardım edeceğiz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bizim felsefemiz budur. Aile sigortası getireceğiz. Geliri olmayan veya düşük geliri olan ailelere aile sigortasından her ay aylık ödenir. Biz bu parayı yoksul ailede kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın gidecek, işçi gibi, memur gibi, emekli gibi aylığını çekecek, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak.'' ''Aksaray'ın çok sorunu olduğunu, Aksaray'ın Recep Bey'e güvendiğini ve 3 milletvekili verdiğini'' söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Ama AK Parti hükümeti, Aksaray'a işsizlik verdi. Aksaray'a, perişan olan çiftçi verdi. Siftah yapmayan esnaf verdi. Şimdi sandık geliyor, sandığa gideceğiz, şapkamızı önümüze koyacağız ve vicdanımızın sesini dinleyeceğiz ve 'hayır' diyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, yalan söyleyenlerin maskesini indireceğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Dubai'de imzalanan anlaşma var. Dubai'de 1 milyar dolar bağış verdiler. Dediler ki '1 milyar dolar para veriyoruz, sen kuzey Irak'a girmeyeceksin.' Önce inkar ettiler ama anlaşma Amerika Hazine Bakanlığının internet sitesinde yayınlandı. Şimdi bütün vatandaşlarıma soruyorum. Şehitlerimiz var. 1 milyar dolara kendi ülkesini pazarlayan bir Başbakana 'evet' mi diyeceksiniz, 'hayır' mı diyeceksiniz? Yine söylüyorum, Recep Bey duysun diye söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmamış bir olayı söylüyorum. Dubai'de anlaşma imzaladın. 1 milyar dolara kendi ülkeni pazarladın, vicdan yok mu sende, ahlak yok mu sende diye soruyorum.''