-Kılıçdaroğlu: "İstihbarat sorunu var" ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak sınırındaki olaya ilişkin, ortada bir istihbarat sorunu olduğunu belirterek, ''Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu olayın aydınlatılması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz'' dedi. Bölgeden dönüşünde Esenboğa Havalimanında çok sayıda CHP'linin sevgi gösterileriyle karşılanan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna karşılık, Uludere'de yaşanan olayların bir insanlık dramı olduğunu savundu. Olayın bir an önce açıklığa kavuşturulmasını istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Bu konuda daha önce açıklamalar yaptık zaten. Bir istihbarat sorunu var ortada ve bu sorunun bir an önce açıklığa kavuşması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu olayın aydınlatılması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz'' ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de helikopter tahsis edilmemesi iddiasını soran gazetecilere şunları söyledi: ''İç barışımız zedeleniyor. Biz 'Anamuhalefet olarak biz nasıl katkı sunabiliriz' mücadelesi içindeyken ne yazık ki bir gece yarısı Ankara talimatıyla helikopterin iptal edilmesi doğrusu çok üzücü. Aldığımız bilgiye göre AKP milletvekillerinin çoğu orada helikopter kullanıyor. Bunu kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Helikopter olmasa da biz 20-30 saat da olsa gitmesini biliriz. Gittik, oradaki yurttaşlarımızla buluştuk. Taziyelerde bulunduk. Onların acılarına ortak olduk. Bizim görevimiz buydu. Bu görevimizi yerine getirdik.'' Öte yandan bölgede incelemelerde bulunmasının ardından Ankara'ya gelen BDP Grup Başkanvekili ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da yaşanan olayı ''göz göre göre işlenen bir cinayet'' olarak nitelendirdi.