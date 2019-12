-KILIÇDAROĞLU: "HAYIRSIZA 'HAYIR" BAYBURT (A.A) - 03.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu hükümetin hayrı dokunmadı. Hayırsıza 'Hayır' demek bizim inançlarımıza da siyasi düşüncelerimize de paralel düşer. Hayırsızsan kusura bakma sana 'Hayır' diyeceğim, hayırlıysan başımın üstüne'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Kendisinin yeni bir siyasetçi olduğunu, iki dönem milletvekilliği yaptığını, genel başkan seçildikten sonra ''Bakalım ne açığını buluruz'' diye kendisi hakkında araştırma yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''7 değil 77 sülalemi araştırsınlar. Araştırmazlarsa namertler. Boğazımızdan tek bir haram lokma geçmemiştir'' diye konuştu. AK Parti iktidarının Bayburt'un sorunlarına çare olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Bayburt, AKP iktidarında zulüm gördü. Bayburt, Bayburt olalı 8 yıllık iktidarında gördüğü zulmü görmemişti'' dedi. İktidarın inanç sömürüsü yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu, inançların hiçbir zaman siyasetin konusu olamayacağını vurguladı. AK Parti iktidarının halkın dini duygularını, inançlarını sömürdüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, ''Her yerde ve her ortamda inançlara saygılıyız. Allah ile kul arasına kimse giremez. Dinimizde böyle bir şey yoktur ama din tüccarları bunu yapıyorlar'' dedi. 12 Eylülde yapılacak referandumda vatandaşın özgür iradesini kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın tercihine saygılı olduklarını, bu konuda herhangi bir tereddüt yaşamadıklarını söyledi. AK Parti iktidarının, söz vermesine rağmen dokunulmazlıkları kaldırmadığını ifade eden CHP lideri, yiğit adamın, halk için çalışan adamın dokunulmazlıkları kaldırarak ''Ben de halk gibi olacağım'' demesi gerektiğini kaydetti. Vatandaşlardan referandumda 'Hayır'' oyu vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, ''Onlar size işsizlik, yoksulluk verdiler, siz onları iktidar yaptınız. Onlar sizi küme düşürdüler, şimdi Bayburtlu gereğini yapsın'' diye konuştu. -BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ- Konuşmasında Büyük Ortadoğu Projesi'ne de değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bizim bir komşumuz var Irak, işgal altında. 'Demokrasi' dediler binlerce insan orada öldü. Binlerce Müslüman kadına tecavüz edildi, 23 cami yerle bir edildi. Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı kimdi? Recep Bey desin ki 'Ben değildim'. Eğer bu projenin eş başkanıysan binlerce insan öldü. Binlerce Müslüman kadına tecavüz edildi. Bu Recep Bey ne dedi biliyor musunuz? 'Kahraman Amerikan askerlerine başarılar diliyorum'. Size şikayet ediyorum Recep Beyi. Eğer diyorsa ki 'Ben bu lafı etmedim', dışarıda yayınlanan dergiden hem İngilizcesini hem Türkçesini Bayburtluların önüne koymaya şeref sözü veriyorum. Diyemez. Biz bir şey daha yapacağız. Sandığa giderken düşüneceğiz. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Siz hiçbir ülkede bir başbakanın şehitlere 'Kelle' dediğini duydunuz mu? Başbakan, şehitlere 'Kelle' dedi, bir şehit yakını dava açtı. Başbakan'ı 3 kuruşa mahkum etti ve o hakime derhal müfettiş gönderdiler, soruşturma açtılar. Allah aşkına şehitlere 'Kelle' diyen Başbakan'a Bayburtlu gidip 'Sen arkadaş çok güzel yaptın. Senin anayasana da evet diyeceğim' diyecek midir? Elinizi vicdanınıza koyun ve sandığa öyle gidin.'' AK Parti'nin 8 yıllık iktidarı boyunca ülkenin sorunlarına çözüm üretmediğini, halkı değil kendini düşündüğünü ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Bu hükümetin hayrı dokunmadı. Hayırsıza 'Hayır' demek bizim inançlarımıza da siyasi düşüncelerimize de paralel düşer. Hayırsızsan kusura bakma sana 'Hayır' diyeceğim, hayırlıysan başımın üstüne. Kararı siz verin, takdir size ait. Nasıl karar verirseniz biz ona saygı duyarız ama ben size söz verdim, her yerde söz vereceğim halka güveniyoruz, inanıyoruz. Halkla beraber yola çıkacağız, bizim kitabımızda, inancımızda, siyasi anlayışımızda önce vatandaşı düşünmek vardır'' diye konuştu. Bayburt mitingi öncesi Ilıca ve Aşkale'yi de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kop Dağı'ndaki bir dinlenme tesisinde de çay içerek vatandaşlarla sohbet etti.