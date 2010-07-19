-KILIÇDAROĞLU "HAYIR" OYU İSTEDİ İZNİK (A.A) - 18.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yetim hakkı yiyenlerden hesap sormak isteyenler, bu referandumda 'hayır' diyecekler'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bursa'ya yaptığı gezi kapsamında İznik ilçesinde vatandaşlara hitap etti. AK Parti iktidarında temel tüketim maddelerine yapılan zammın vatandaşların yaşam koşullarını giderek ağırlaştırdığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Her şeye zam, zam, zam... Bunu yapan Erdoğan'' diye konuştu. İktidarın çiftçiyi, üreticiyi, alınteri dökenleri cezalandırdığını öne süren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan 12 Eylül'de yapılacak referandumda ''hayır'' oyu kullanarak, bu kez iktidarı cezalandırmalarını istedi. Kimsenin etnik kimliğinin, inancının siyasete konu edilemeyeceğini bildiren Kılıçdaroğlu, ''Eğer bir kişi 'ben inançlarımı yerine getiremiyorum, bana engel oluyorlar' diyorsa o kardeşim de bana gelecek. Biz, hepsini kucaklayacağız' dedi. Kılıçdaroğlu, İznik'ten ayrılırken güzergahı üzerindeki bir köy kahvesinde çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada yanına gelen yaşlı bir kişi, ''dokunulmazlıkları kaldır'' diye talepte bulundu. Kılıçdaroğlu da ''Sana söz veriyorum. CHP iktidarında dokunulmazlıkları kaldıracağız'' karşılığını verdi. Parti otobüsüyle bir başka ilçeye geçmek üzere yola çıkan Kılıçdaroğlu, Orhangazi'ye bağlı Keremet köyünde vatandaşların ricası üzerine otobüsten indi. Kılıçdaroğlu, bir cipe binerek buradan köy kahvesine gitti ve vatandaşlarla sohbet etti. -''HALKA HİZMETİN NE OLDUĞUNU AKP DE GÖRECEK''- Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde de Denizcilik Yüksek Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu, erkek öğrenci yurdu ve bir alışveriş merkezinin toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasında, AK Parti'nin ''ülkeyi sorunlara sürükleyen yanlış politikalarının'' hesabını mutlaka vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun için yetkinin halkın elinde olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, ''Yetki verin. Şimdi bunlar güçlü, tek başına iktidardalar, ama halkın ayak sesleri geliyor, öfkesi geliyor, CHP geliyor ve korkuyorlar'' dedi. Halkın CHP'ye olan ilgisinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca ezberini değil, düzenini de bozacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde halktan yana bir düzen kuracaklarını ve halk için çalışacaklarını söyledi. Tek başına çalışmanın yeni bir düzen kurmaya yetmeyeceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Hep beraber çalışmalıyız, hep beraber mücadele etmeliyiz. Türkiye'yi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız. Ankara'da gövdeyi sallıyoruz, Türkiye'nin bütün illerinde dalları da siz silkeleyeceksiniz'' diye konuştu. CHP'nin, Türkiye'nin rantına değil, sorunlarına talip olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, toplumun beraber üretip hakça bölüşeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin, Türkiye'nin sorunlarına çözümlerinin hazır olduğunu belirterek, ''Terör varsa bilin ki; bunu biz önleyeceğiz. Biz ülkeye barışı getireceğiz, bunun mücadelesini vereceğiz'' diye konuştu. CHP'nin doğruluktan ve dürüstlükten yana bir parti olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Bize 'oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur' diye öğrettiler ve bizim yolumuz böyle oldu'' dedi.