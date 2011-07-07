-KILIÇDAROĞLU: "GÜVENCE YEMİNİMİZİ EDERİZ" ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemesiyle ilgili olarak, ''Biz bu demokrasi ayıbını milletimize ve dünya kamuoyuna duyurmak için yemin etmedik. Amacımız TBMM'yi kilitlemek değildir. Hukuka, bağımsız yargıya ve evrensel hukuk kurallarına saygı istiyoruz'' dedi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Yeditepe ve North Florida Üniversitesi Türk-Amerikan İlişkileri Ortak Sertifika Programı öğrencilerini genel merkezdeki makamında kabul etti. Kabulde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''CHP neden parlamentoda yemin etmedi'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Halkın oyları ile seçilmiş ve haklarında mahkumiyet kararı olmayan milletvekillerinin yemin etmeleri engellenmiştir. Bu demokrasiye, insan haklarına ve evrensel hukuka aykırıdır. Biz bu demokrasi ayıbını milletimize ve dünya kamuoyuna duyurmak için yemin etmedik. Amacımız TBMM'yi kilitlemek değildir. Hukuka, bağımsız yargıya ve evrensel hukuk kurallarına saygı istiyoruz. Siz öğrencisiniz, sizin gibi öğrenci olan bazıları parasız eğitim istediği için 14 aydır tutuklu. Bu gençlerin sesini duyan var mı? Biz yemin etseydik tutuklu milletvekillerinin de kimse farkına varmayacaktı. Ayrıca biz hiç yemin etmeyeceğiz demiyoruz ki yemin edebilmemiz için tutuklu milletvekilleri konusunda gerekli mekanizmaların devreye sokulacağı güvencenin verilmesini istiyoruz. Bu güvence verilirse verilirse çıkar yeminimizi ederiz. Biz yemin etmeyerek bir demokrasi ve hukuk ayıbını dünyaya göstermek istedik. Yeri ve zamanı geldiğinde yeminimizi edeceğiz.'' Bir öğrencinin ''Yemin krizine ABD'nin herhangi bir müdahalesi oldu mu?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Yemin meselesi bizim kendi sorunumuzdur. Bir müdahale olmadı, doğru da değildir. ABD büyükelçisi de 'bu Türkiye'nin iç işidir', dedi'' karşılığını verdi. Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ile ABD ve Türkiye ilişkileri hakkındaki soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ortadoğu halklarının özgürlük ve demokrasi talepleri olduğunu, CHP'nin taleplerin karşılanmasını savunduğunu ifade etti. Bölgede yaşananları büyük bir dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Türkiye Ortadoğu ülkeleri de dahil olmak üzere bütün İslam dünyası için model ve örnek bir ülkedir. Çünkü dünyada laik, demokratik ve hukuk devleti olan tek Müslüman ülke biziz. Türkiye ABD ilişkileri hükümet değil, hep bir devlet politikası temelinde gelişmiştir. Bu ilişkilerde son dönemde güven kaybı yaşanmıştır. 1 Mart Tezkeresi ve Birleşmiş Milletlerde İran'a ilişkin karardaki tutum dünyada ve ABD'de belli tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Acaba Türkiye'nin eksenimi değişiyor şüpheleri ortaya çıkmıştır'' diye konuştu. -''BİZ TEZKEREYE KARŞIYDIK''- Kılıçdaroğlu, ''Siz Hükümet olsaydınız 1 Mart tezkeresinde ne yapardınız?'' sorusu üzerine ise ''Biz tezkereye karşıydık. Sorun AKP'nin tezkere konusunda ABD'ye söz vermesi ve sonrasında bu sözü yerine getirmemesinden kaynaklanmıştır'' ifadesini kullandı. Türkiye AB ilişkileri konusundaki soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin AB'ye katılımı ve tam üyeliği savunduğunu, bu projeyi çağdaşlaşmanın önemli bir aşaması olarak gördüklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Güney Kıbrıs engelini nasıl aşacaksınız?'' sorusuna ise ''Önce biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Türkiye üzerine düşenleri eksiksiz yaparsa kimsenin bir engel çıkartması söz konusu olmaz'' yanıtını verdi.