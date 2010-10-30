-KILIÇDAROĞLU: "BİZİ KİMSE BÖLEMEZ" İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Biz Türkiye'yiz. Biz Cumhuriyetiz ve hesabını soracağız Cumhuriyet karşıtlarından. Bizi kimse bölemez'' dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin ilanının 87. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bağdat Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Suadiye ışıklarda başlayan ve Göztepe ışıklarda son bulan yürüyüşte, otobüs üzerinden konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin 87. yılının kutlandığını belirterek, vatandaşlara, ''Bayramınız kutlu olsun, bayramımız kutlu olsun'' diye seslendi. Büyük Önder Atatürk'ün, ''Cumhuriyet fazilettir, Cumhuriyet temel kültürdür'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Mustafa Kemal Atatürk, bir şey daha söylemişti. 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demişti. Biz de tüm yurttaşlarımızı kucaklayacağız. Özgürce Cumhuriyet kutlamalarını izleyeceğiz. Tüm yurttaşlarımızı kucaklamanın ötesinde, onların sorunlarına eğilip, sorunlarını çözmek için inançla ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Yaratmak istedikleri bir korku topluluğu var. Kafamızdaki kalıpları kırıp, korku imparatorluğunu yıkacağız'' diye konuştu. Kutlamalara katılan vatandaşlardan bir şey istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Beraber tekrar edelim. İzmir, Diyarbakır, Hakkari, Trabzon, Rize, Samsun, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Sivas, Zonguldak, Hatay, 81 il, biz Türkiye'yiz. Biz Cumhuriyetiz ve hesabını soracağız Cumhuriyet karşıtlarından. Bizi kimse bölemez. En büyük güç, biziz. Biz halkız, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal. Beraber, sonuna kadar, aydınlığa kadar bir yürek yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz, karanlıklar aydınlığa çıkana kadar'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından işinden atılan ve sendikalı olmak için açlık grevine başlayan Türkan Albayrak'ı ziyarete gideceğini belirterek, Albayrak'a yanında ''Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti var, sen kimsesiz değilsin. Arkanda halkın ordusu var'' diyeceklerini anlattı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında halkın yanında olmayı tercih ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin, özgürlük, aydınlık, kadın-erkek eşitliği savunduğunu ve karanlıklarla savaşmak anlamına geldiğini vurguladı. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de, vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Andı'nı okudu. Kutlamalar kapsamında Kadıköy Belediyesi vatandaşlara 40 bin Atatürk posteri ile 40 bin Türk bayrağı dağıttı. Yürüyüşte, ayrıca havai fişek gösterisi yapıldı. Yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, CHP milletvekilleri Bayram Meral, Nur Serter ve Algan Hacaloğlu ile çok sayıda kişi katıldı.