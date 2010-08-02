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Politika

KILIÇDAROĞLU: "AKP'NİN HALKA HESAP VERMESİNİN İLK DURAĞI 12 EYLÜL" ARDAHAN (A.A)

02 Ağustos 2010 16:50

-KILIÇDAROĞLU: "AKP'NİN HALKA HESAP VERMESİNİN İLK DURAĞI 12 EYLÜL" ARDAHAN (A.A) - 02.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''AKP'nin halka hesap vermesinin ilk ayağı, ilk durağı 12 Eylül. Dert yaratan, sorun yaratan hükümet bu. 12 Eylül'de 'hayır' deyin, milletin yakasından bir an önce düşerler'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Ardahan'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, siyasette hep doğruların arkasından gideceğini, doğruların arkasından gidenlerin hiç bir zaman eğilip bükülmeyeceğini söyledi. Ardahan'ın potansiyelinin AK Parti iktidarı döneminde yeterince değerlendirilmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, bir zamanlar hayvancılığın merkezi olan Ardahan'ın yanlış uygulamalarla perişan edildiğini savundu. Kılıçdaroğlu, ''Şimdi bu hükümet et ithal ediyor. İthalata ödedikleri paranın yarasını çiftçiye, hayvancıya ödeseler bütün Türkiye'yi beslerler'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında Et Balık Kurumu'nun güçlendirileceğini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hayvancılığın merkezi haline getirileceğini, bölgeye sanayi yatırımlarının artırılacağını söyledi. Hükümetin yanlış uygulamaları nedeniyle, sanayicinin ve üreticinin haksız faiz yüküyle karşı karşıya olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Tefeci hükümet bunlar. Halkın iktidarında faiz altında sizi inletmeyeceğiz'' dedi. İktidarın vatandaşın derdini değil, kendi cebini nasıl dolduracağını düşündüğünü savunan Kılıçdaroğlu, ''AKP'nin halka hesap vermesinin ilk ayağı, ilk durağı 12 Eylül. Dert yaratan, sorun yaratan hükümet bu. 12 Eylül'de 'hayır' deyin, milletin yakasından bir an önce düşerler'' diye konuştu. AK Parti dönemindeki eğitim politikalarını da eleştiren Kılıçdaroğlu, Ardahan'ın üniversiteye girişte son sıralarda yer almasının sorumlusunun bu politikalar olduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'nu Ardahan'a girişinde atlı partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, Ardahan mitingi öncesinde Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde de halkı hitap etti. Kılıçdaroğlu'nu Şavşat çıkışında, kendisi de Şavşatlı olan YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu karşıladı. Eminağoğlu'nun ''çay içmeye'' çağırdığı Kılıçdaroğlu, Ardahan mitingine katılmak için bu talebi geri çevirdi. Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve babası Avni Eminağaoğlu'yla bir süre sohbet etti.

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