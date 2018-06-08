Kılıçdaroğlu, 197 bin liralık ‘Man Adası tazminatı'nı ödemeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete para aktarıldığı iddiasına ilişkin davada mahkum edildiği 197 bin lirayı ödemeyeceği duyuruldu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada “Man Adası uzerinden Genel Başkan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları tarafından 3 ayrı dava açıldı. Davalar 3 ayrı mahkemeye düştü. 3 mahkemenin hakimi de değiştirildi, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık hakimler atandı. Bu hakimler yaklaşımları bilinen kişilerdi” dedi.

"Para hiçbir şekilde ödenmeyecek, çünkü hukuksuz bir karar var”

Hakimin delillerin toplanmasını reddetmesi üzerine reddi hakim talebinde bulunduklarını söyleyen Çelik şöyle konuştu:

“Reddi hakim kararından sonra, hakimin red ile ilgili görüşünü yazıp, işlem yapmaksızın üst hakime göndermesi gerekiyordu. Ama bu hakim talebimizi hukuka uymayan bir şekilde reddetti ve ivedilikle karar vereceğini söyledi. Bunun üzerine hakimin objektif davranmayacağını, önceden hazırlanmış kararı vereceğini, hakimi tanımadığımı, kararın meşru olmayacağını belirterek hem tepki olarak hem de yargılamayı meşrulaştırmamak adına cübbemi çıkardım ve mahkeme salonunu terk ettim.”

Hakimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Çelik, “Bu para hiçbir şekilde ödenmeyecek, çünkü hukuksuz bir karar var” dedi. Çelik tazminatın Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde yüksek olduğunu da kaydetti.

Avukat, cüppesini çıkararak duruşma salonunu terk etti

Öte yandan, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat duruşmasında Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in hakimi protesto etmek için cübbesini çıkardığı ve duruşma salonunu terk ettiği öğrenildi.