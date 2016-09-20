Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz davaları televizyonda canlı yayınlansın!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen operasyonlar ve açığa almalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin mağdur edildiğini savundu. Parti olarak 'FETÖ' mağdurları için bir ekip oluşturduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 25 binin üzerinde başvuru aldıklarını dile getirdi.

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- PKK 'hedefimiz Kılıçdaroğlu değildi' açıklaması yaptı ama biz bunu inandırıcı bulmuyoruz. PKK beni hedef aldı. Bunda da amaç Türkiye'yi karıştırmak, iç savaş çıkartmak. Bize olay öncesi herhangi bir uyarı gelmedi. Önlemler olağan önlemlerdi.

- FETÖ mağdurları için partide bir ekip kurduk. Gelip bize başvuru yapabiliyorlar. Bu aslında Saray'da yapılan dörtlü görüşmede gündeme geldi. Liderlere KHK'lardan rahatsızlığımı anlattım. ve diğer genel başkanlara da mağdurlar için bir ekip kurulmasını önerdim. Şu ana kadar 25 bin kişi haksızlığa uğradığına dair bize ulaştı. Memurları hangi kriterlere göre açığa alıyorsunuz?

-Bank Asya aracılığıyla havale yapan bir özel harekatçının işine son veriliyor. Tek suçu fazla para alınmasın diye Bank Asya aracılığıyla havale gerçekleştirmesi. Para yatıranları değil, Bank Asya'yı açanları alın. Devlet intikam duygusuyla yönetilemez.

- Bugün 1 milyonun üzerinde mağdur vardır.

- Cemaatin albayları daha çabuk yükselsin diye diğer albayları emekli etmek için AKP hükümetleri tarafından özel yasa çıkartıldı. Ne istedilerse verdiler. Burada bir güç savaşı vardı. 15 Temmuz FETÖ ile hükümet arasındaki bir güç savaşıdır. 2010 yılında yargı bağımsızlığı gidiyor diyen bendim,

- Cemaatin okuluna çocuğunu gönderdi diye açığa alınanlar var. Görevden alınanlar var. Ama cemaatin okulundan mezun olan bakan var şuan.

-Adil Öksüz'ün kaçmasının üzerine neden gidilmiyor? Kim bu Adil Öksüz? Neden yakalanmıyor? Bunu herkesin sorgulaması lazım.

- 1999'da Basri Aktepe'yi söylemiştik.

- Hukuk içinde kalınmalı, toptancı anlayış olmaz.

- Yazı yazdılar diye gazetecileri gözaltına aldılar. Ben başbakana da söyledim. 'Gazetecileri gözaltına alırsanız darbeyi kimseye anlatamazsınız' dedim. Son 14 yılda atadıklarını görevden alsalar yeter.

- Meclis'in süratle onarılması lazım.

- Türkiye'nin 81 ilinde mağdur var.

- 15 Temmuz davaları televizyonda canlı yayınlansın.

- Yazı yazdılar diye gazetecileri gözaltına aldılar. Ben başbakana da söyledim. 'Gazetecileri gözaltına alırsanız darbeyi kimseye anlatamazsınız' dedim. Son 14 yılda atadıklarını görevden alsalar yeter.

- Bayram sonrası başbakanla görüşüp meslekten atılan, açığa alınan öğretmenlerin durumunu görüşeceğim. Onlarca iş adamı gözaltına alındı. Bütün bunları bir dosya olarak Binali Bey'e sunacağım.

-Kitap yakmaya, yasaklamaya karşıyız.

-CHP'de FETÖ'nün sızması için ortam yok.

-Darbe girişiminde ABD'nin desteği ver demek için kanıt olmalı.