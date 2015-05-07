Kılıçdaroğlu: 13 yılda hangi sorunu çözdünüz?

Tokat mitinginde iktidarı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretliler nefes alacak bu ülkede. O paraya bile göz dikiyor. Bu millet iktidara 13 yıl kredi açtı.13 yılın sonunda hangi sorununuz çözüldü. 17 milyon yoksul var bu ülkede. 4. yılın sonunda hiçbir ailenin geliri 700 liranın altında olmayacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'ta halka hitap etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Hiç kimsenin etnik kimliğini siyasete malzeme ettirmeyeceğiz. Tokat en fazla göç veren ikinci il. İşsizlik nedeniyle. İktidar partisi hiç işsizlik sorununu söylüyor mu? Bu ülkede işsizlik var, mücadele edeceğiz diyor mu?

Biz işsizliği yeneceğiz herkesin işi aşı olacak diyoruz. Bir çocuk işsizce önce o çocuk işe girecek, bir çocuk aç ise ilk önce o çocuğu doyuracağız. 6 milyon 200 bin işsizimiz var, AKP yabancılara istihdam yasası çıkartıyor.

İşsizlik sorununu çözemezseniz, refahı tabana yayamazsınız. Gençlerimizi seviyorum, gençlerimize güveniyorum. Mutlaka gençlerin taleplerine kulak kabartıyorum. 350 bin öğretmen adayı atama bekliyor. 200 bin dersliğe ihtiyaç var. Öğretmenleri öğrencilerine kavuşturacağız.

‘Koro halinde bağırıyorlar’

Tokat'taki TEKEL fabrikası ne oldu? Kapatıldı. CHP iktidarında hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecektir. Çiftçi perişan durumda. 2 iki yılda dönümlerce arsa artık çiftçi tarafından ekilmiyor. Mazotu çiftçiye 1,5 liradan vereceğiz. Koro halinde bağırıyorlar. Nasıl vereceksin? Petrolün yurt dışından geldiğini biliyorum. Maliyeti kar dahilinde 1 lira 21 kuruş. Zarar edecek kim? Hortumcular. Biz devletin hazinesini düşünüyoruz.

Sen emekten yana değilsin. Sen alın terine karşısın. Hollanda'nın yıllık tarım ihracatı 120 milyon dolar. Türkiye'nin 12 milyon dolar. Neyimiz eksik? Emekli parayı alınca bakkala, manava, terziye gidecek, esnaf kazanacak, hortumcular kaybedecek. Beş kişilik aile günde 3 öğün bir simit yesinler, bir çay içsinler, ayda 900 TL tutuyor, geriye asgari ücretten 49 TL kalıyor.

‘13 yıldır hangi sorunu çözdünüz’

CHP iktidarında bütün beldelerde referandum yapacağız, halk isterse belde belediyeleri yeniden açılacak. Bu ülkede temiz ahlaklı siyaset yok. Asgari ücretliler nefes alacak bu ülkede. O paraya bile göz dikiyor. Bu millet iktidara 13 yıl kredi açtı.13 yılın sonunda hangi sorununuz çözüldü. 17 milyon yoksul var bu ülkede. 4. yılın sonunda hiçbir ailenin geliri 700 liranın altında olmayacak.