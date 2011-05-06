-KILIÇDAROĞLU: 12 EYLÜL YASALARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''12 Eylül ürünü bütün yasaları, yüzde 10 barajı, YÖK gibi ne kadar ucube yasa varsa hepsini, halkın çıkarları için değiştirmeye söz veriyorum'' dedi. Sancaktepe ilçesinin Sarıgazi Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden halka hitap eden Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin 39. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu, ''Bugün, üç fidanımızı yitirdiğimiz tarih. Bugün, faşizmin doruğa çıktığı bir tarih. Bugün, siyasal yargılama sonucunda, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, halkı için mücadele eden, halkın çıkarları için mücadele eden üç fidanımızı yitirdiğimiz gün. Onları rahmetle ve saygıyla anıyoruz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''AKP, aldatanlar ve kandıranlar partisidir. Anayasa değişikliğinde, 12 Eylül darbecilerinden hesap sorulacaktı, soruldu mu? Onun için bunlar halkı aldatıyorlar, kandırıyorlar. Bunların maskesini indirmek için size sözüm var. İndireceğim maskelerini bunların.'' -2B PROJESİ- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2B projesine değinerek, ''Buraya gelip İstanbul'da konuştu. 2B arazileriyle ilgili olarak, efendim neymiş; 'kimin malını kime vereceksin?' Buradan söylüyorum, milletin malını millete vereceğiz. Şunu kabul etmenizi isterim, arsayı verdiniz de almadı mı, konut yapmak istedi arsa verdiniz almadı mı? Binayı yaptı, emlak vergisini, tapu harcını aldınız, her şeyi aldınız. Şimdi diyorsunuz ki, 'ben bunu sana rayiç bedelle yine satacağım.' Halkın iktidarında buna izin vermeyeceğiz. Herkes kendi konutunun, kendi arsasının tapusunu alacak'' ifadelerini kullandı. İşsizlik sorununa da işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Afişlerine koymuşlar, 2023. '2023'te işsizliği çözeceğiz' diyorlar. Sen iktidardayken işsizliği çözemezsen 2023'e kadar zaten senin ömrün kalmayacak. İşsizlik sorununu çözmeye kararlıyız. Taşeron işçilikle değil, herkesin örgütlendiği, herkesin sendikal haklara sahip olduğu örgütlü bir toplum için herkese iş, herkese aş, bizim temel amacımız budur. Bu amacı sizin için gerçekleştireceğiz. Biz bunu söylerken başka bir şey daha söylüyoruz. Diyoruz ki, rantın iktidarını yıkacağız, halkın iktidarını kuracağız. Amacımız, hedefimiz bu.'' Kılıçdaroğlu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemediklerini belirterek, bu nedenle ''Aile Sigortası'' projesini geliştirdiklerini söyledi. ''Yandaş yaz, Tayyip'e gönder makarna evine gelsin'' dövizine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bir bölümü biraz doğru değil. Çünkü bunların bir özelliği var; yoksulluğu da teşhir ederler, milleti kuyruğa dizerler, gel sana makarna, bulgur vereceğim, diye. Bu düzene son vereceğiz. Yoksulluk olmasın, diyoruz, hedefimiz yoksulluğu bitirmek, diyoruz. Beyefendinin verdiği cevaba bak. Parayı nereden bulacaksın? Sen yedi göbeğine para bulurken kimse sana soru sormuyor, sıra fakir fukaraya gelince, 'parayı nereden bulacaksın' diyor. Bu ülkede para var mı? Var. Yandaşa var, vatandaşa yok AKP iktidarında. Halkın iktidarında, yandaşa yok, vatandaşa var olacaktır.'' Kılıçdaroğlu, ''Telefonumu dinleme sevgilimle konuşuyorum Recep'' dövizine dikkati çekerek, şöyle dedi: ''Bu hükümet, telekulak hükümeti. Vatandaşın derdini dinlemek için cep telefonu dinler. Onun için derdinizi cep telefonuyla anlatın. Sokaklarda, caddelerde anlatırsanız bunlar dinlemezler. Bütün kirli işlerden nasip arayan bir anlayışları var bunların. Onun için halkın iktidarında özgürlük de, demokrasi de olacak. Halkın iktidarında üniversiteler de konuşacak. Onlar da özgürce düşüncelerini açıklayacaklar.'' Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon 700 bin çocuğun geleceğiyle oynandığını öne sürerek, ''Size bir görev düşüyor; bu hükümeti alaşağı etmek sizin görevinizdir'' diye konuştu.