Kılıçdaroğlu: Kendine 'kaçak saray' yaparken sana kaynak mı sorduk?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Balıkesir'deki mitinginde konuştu. Partisinin seçim vaatlerine yönelik olarak sorulan "Kaynak nerede" sorusunun cevaben, "Suriyelilere 5 milyon dolar verirken sana kaynak mı sorduk, kaçak saray yaparken kaynak mı sorduk. Emekliye gelince mi kaynak aklına geldi" ifadelerini kullandı.

Partililerin "Başbakan Kemal" sloganı atması üzerine, “Siz Başbakan Kemal diyorsunuz ama yüreklerine iner, bir taraflarına” diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının öne çıkan kısımları şu şekilde:

"8 Haziran’da yeni bir sayfa açacağız. Buradan bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Sandığa giderken bir değil, iki değil üç kere düşünün. Yoksulumuz var, özgürlüğü elinde alınmış medyamız var. Bu tabloya evet diyorsanız diyecek sözüm yok ama yoksulluğum giderilsin, onurlu bir vatandaşım diyorsanız altı oka mühür basacaksınız.

'Yoksulluğu 13 yılda bitiremediler, 4 yılda bitireceğiz'

-Sözüm söz, söz Kılıçdaroğlu sözü… 13 yılda yoksulluğu bitirmediler. 4 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nde “ben yoksulum” diyecek tek bir aile bile kalmayacak. Hafızalarınıza kazıyın, sözüm söz! Vatandaş onuruyla devletin koruması altında olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.



-Söz veriyorum ferahı tabana, tüm millete yayacağız. Size bir örnek vereyim; Bu rakımı unutmayın! Bu gerçeği unutmayın! Neden 17 milyon yoksulumuz var.



-Size diyorlar ki 3 tane çocuk yap! CHP diyor ki asgari ücretten vergi almayacağım. Asgari ücret net 1500 TL olacak.

Ankara’dakiler duysun! 1500 liranın yüksek olmadığını ben de biliyorum ama imkan bu kadar. 1500 lirayla huzurlu bir yaşam en azından eskisinden iyi bir hayat sunacağız size. Sen 12 bin lira alıyorsun zulüm olmuyor da 1500 lira mı zulüm oluyor.

'İmam hatipleri kuran CHP'dir'

-CHP gelince imam hatipleri kaldıracaklar diyorlar. O lafları söyleyenlere sesleniyorum: İmam hatipleri kuran CHP’dir. Bizim için kimsenin etnik kimliğinin önemi yoktur. Bizim için önemli olan insandır. Sizin ikinci eviniz CHP’dir unutmayın bunu.

Emekli bayramlarda kaçıyor parası yok. Emekliye bayramda ikramiye dedik. Koro halinde itiraz ediyorlar. Kaçak saraya gelirken para var da emekliye gelince mi para yok.

-Diyorlar ki vatandaşın durumu iyi. Borç batağında olan kişi sayısı 5 milyon. 1 milyon kişi zamanında ödeme yapılamıyor.

Kredi kartı borçlarının faizlerinin yüzde 80’nini sileceğiz. Bunun kaynağı ne diyorlar. Kaynağı 0… Bunun bir yükü yok devlete. Bankalar tahsil edemediği borçları varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Biz bunu yapacağız sözümüz söz.

Kaynağını nereden bulacaksınız diyorlar. Devletin mazottan zararı yok. Sen elması, yakutu vergiyi sıfırladın. Sen pırlantadan vergiyi sıfırladıysan ben de mazottan vergiyi sıfırlayacağım.

-17 milyon yoksul var diyorum ses çıkarmıyorlar. 1 milyon üzerinde açlık sınırında olan var diyoruz ses çıkarmıyorlar. Kaynağı bulacağız, halka dağıtacağız. Türkiye kaynakları itibariyle bütün sorunları çözecek güçte. Eksik olan temiz siyaset. O yüzden temiz ahlak yasası çıkaracağız.

Suriyelilere 5 milyon dolar verirken sana kaynak mı sorduk, kaçak saray yaparken kaynak mı sorduk. Emekliye gelince mi kaynak aklına geldi.

Sizden 4 yıllık süre istiyorum. 13 yılda yapamadılar, 4 yılda yoksulluğu, açlığı sıfırlayacağım.