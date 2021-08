Kılıçdaroğlu, 10 maddede "ekonomik buhrandan çıkış önerilerini" açıkladı; "Türkiye, şahsım hükümetiyle çok yakında vedalaşıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , toplumun her kesiminde değişim rüzgarının hissedildiğini söylerken, "Korkunun ecele faydası yok, 19 yıllık karanlık yakın zamanda son bulacak. Yeni bir düzene kararlılıkla yürüyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca on maddelik "ekonomik buhrandan çıkış programını" da açıkladı.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün Ankara Genel Merkez'de toplandı. Toplantıda CHP'nin hazırladığı anayasa taslağı çalışması ile ilgili gelinen son durum ele alındı. İstanbul Sözleşmesi konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, parti meclisi üyelerinden, özellikle vatandaşın sorunlarına çare olabilecek projeler üretmelerini istedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, PM'de iktidarı hedef alan çarpıcı açıklamalar da yaptı. Toplumun her kesiminde “Değişim rüzgarlarının hissedildiğini” söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nde şu mesajları verdi:

"Türkiye, hak etmediği derin bir karanlığın içerisinden geçiyor. 19 yıldır her ay, her hafta yeni bir rezillik ile karşı karşıya kaldık. Halk her gün ekonomik buhran, ortalığa saçılan mafya-siyaset-ticaret ilişkileri, devlet krizi, dış politika sorunları ve büyük bir toplumsal huzursuzluk ile yüzleşiyor. Tablo karanlık ama aydınlık günler için umut var. Toplumun her kesiminde bir değişim rüzgarının estiği hissediliyor. Her siyasi partiden, her siyasi görüşten insanlar gözlerini bize çevirdi."

Krizden çıkış için 10 öneri

Kemal Kılıçdaroğlu PM'de 10 maddeden oluşan "ekonomik buhrandan çıkış programını" da açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı maddeler şu şekilde:

1. Kamuda israfa son programı açıklanmalıdır. Acil olmayan tüm kamu yatırımları durdurulmalı, Kanal İstanbul gibi akıl dışı projelerden vazgeçilmelidir.

2. Kamu mali yönetimini ve bütçe birliğini bozan uygulamalara son verilmelidir. Gelir idaresi ve vergi denetim sisteminden siyaset gölgesi kaldırılmalıdır.

3. Bağımsız kurumlara siyasi müdahale olmayacağı garantisi verilmelidir.

4. Bir anayasal kurum olan “Ekonomik ve Sosyal Konsey” gecikmeden toplanmalıdır.

5. Döviz garantili tüm kamu özel iş birliği ve yap işlet devret projelerindeki döviz garantileri hakkaniyet ölçülerinde TL'ye dönüştürülmelidir.

6. Bankalardaki tahsili gecikmiş alacak sorununa yönelik gerçekçi bir plan hızla uygulamaya konulmalıdır.

7. Salgının en çok etkilediği kesimler için “toplumsal dayanışma” programı açıklanmalıdır.

8. Kısa vadede belli bir istihdam olanağı yaratılmalıdır. Tespit edilen kamu altyapı yatırımları vasıtasıyla geniş istihdam olanakları yaratılmalıdır.

9. İzlenen istikrarsız, kavgacı, tutarsız dış politika terk edilmelidir. Dış politika “Yurtta barış, dünyada barış” olmalıdır.

10. Nihai olarak yapılması gereken “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e dönüştür.