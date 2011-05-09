-KILIÇDAROĞLU: 10 DAKİKA ÇALIŞMANIZI İSTİYORUM MUĞLA (A.A) - 09.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın bazı ilçelerini ziyaret etti. Milas-Bodrum Havalimanına özel uçakla gelen Kılıçdaroğlu'nu partililer zeytin dalı vererek karşıladı. Kılıçdaroğlu, buradan partisinin seçim otobüsüyle Bodrum'a hareket etti. Yol boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğu, ilçede tatil yapan turistlere de İngilizce ''Nasılsınız?'' dedi. Kılıçdaroğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan bazı vatandaşlarla da seçim otobüsünün camından elini uzatarak tokalaştı. Bodrum'dan seçim otobüsüyle Milas'a geçen Kılıçdaroğlu'nu, burada partililer ve vatandaşlar sevgi gösterileri ile karşıladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milas'taki seçim bürosunun önünde, kendisini bayraklar ve kırmızı karanfillerle karşılayan partililere hitaben seçim otobüsünün içinden kısa bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, kendisinin günde en az 16 saat çalıştığını belirterek, ''Sizden sadece 10 dakika çalışmanızı istiyorum. Ülkesini seven, çocuklarının geleceğini düşünen her yurttaşımızın, bize oy vermeyen bir yurttaşı ikna etmesi lazım. Sandığa gideceğiz ve Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Söz veriyor musunuz? Siz söz veriyorsanız ben çalışmaya devam edeceğim'' dedi. -YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI- Kılıçdaroğu'nun, Bodrum ve Milas ziyaretleri sırasında yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Kılıçdaroğlu'na ziyareti boyunca havadan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter, karadan ise çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet ekibi eşlik etti. Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun geçtiği güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.