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Politika

Kılıçdaraoğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2011 17:30

-Kılıçdaraoğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı  ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ''Kadir Gecesi'ni kutlamak, Kur'an'ın hak, hakikat, ahlak, adalet ilkelerine, barış ve esenlik mesajlarına sahip çıkmaktan, dünyada olup bitenlere duyarlı davranmaktan geçer'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, İslam dünyasının bu gece Kadir gecesini idrak edeceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: ''Başta Afrika kıtasında yaşayan açlar ve yoksullar olmak üzere, yardıma muhtaç herkesin elinden tutmak, öte yandan ülkemizdeki mağdurların, haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış olanların da haklarına sahip çıkmak Kadir Gecesi’nin bizlere yüklediği sorumluluklardandır. Bu ne kadar önemliyse, mevki ve makam hırsıyla gözü dönenlere, haksızlığa hukuksuzluğa kol kanat gerenlere karşı durmak da o kadar önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesi'ni kutluyor vatandaşlarımıza ve tüm İslam dünyasına barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.'' 

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