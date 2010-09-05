Kılıçdaoğlu'ndan 'rahibe afişi' özrü

T24

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Çık karşıma"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'dan sonra gittiği Ankara'da aynı gün içinde ikinci mitingini gerçekleştirdi. Avcılar'da asılan CHP pankartına değinen Kılıçdaroğlu, "sorumlu CHP'liyse özür diliyoruz" dedi.Kılıçdaroğlu, "Eğer bir üyemiz o pankartı asmışsa ve bundan üzülenler varsa onlardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.Ankara'daki konuşmasında Başbakan Tayyip Erdoğan'a yüklenmeyi de sürdüren Kılıçdaroğlu "Sen çiftçiye 'ananı da al git' dedin. Bütün çiftçlerden özür diledin mi? Recep Bey'in altında devletin uçağı, helikopter ve arabası var" diye konuştu."Bu Anayasa 12 Eylül'ün uzantısıdır. Bu anayasaya 'hayır' diyeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı, Anayasa değişikliği ile Danıştay'a başvuru hakkının engellendiğini savundu. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:"Demokrasiden nasibini almamışlara 'hayır' diyeceğiz. Ekonomik Konsey 3 yıldır toplanmadı, milleti kandırıyorlar. Bir sabah eviniz basılıp gözaltına alınmak istemiyorsanız 'hayır' deyin. Mitingde Anayasa'yı anlatıyorum Erdoğan'ın kulakları duymuyor. Bunlar telekulak hükümeti. Yiğit adamsan istediğin kanalda karşıma çık."