Kılıçaroğlu: İktidara koşuyoruz!

1250 delegenin 1246'sının imzasıyla genel başkanlığa aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına "İktidara geliyoruz. İşçileri, emeklileri korumak için iktidara geliyoruz" sözleriyle başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Recep Bey" diye hitap etmesi dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:"Mustafa Kemal’den İnönü’ye, Ecevit’ten Deniz Baykal’a kadar bize bırakılan görkemli tarihin sahibi olacağız.Herkese yürekten, içten merhaba diyorum.İki olay bizi üzdü. Birinci olay Sayın Baykal’a yapılan olay. Failleri bulunamadı. O failleri bulmak boynumuzun borcudur. CHP iktidarında kaçarlarsa sonuna kadar bulacağız.İkinci olay Zonguldak'taki kazadır. İş sağlığı ve güvenliğini öğreteceğiz. CHP döneminde taşeronluğu gömeceğiz.Kurultaydan sonra ziyaret edeceğim ilk yer emeğin başkenti Zonguldak olacaktır.Benim bildiğim hiçbir Kasımpaşalı dedikodu yapmaz.Birileri talimat veriyor, bunlar yapıyor. Taşeron iktidara ihtiyaç yok. Biz yöneteceğiz. Yatağa aç çocuk girmeyecek.Artık uzun yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Yürüyüş değil, artık iktidara koşuyoruz.Mustafa Kemal ve arkadaşları hak dediler. İlk sözümüz halk, son sözümüz halk olacaktır.CHP, kuvai milliye, müdafa-i hukuk demektir. CHP değişimci ve devrimcidir.Demokrasiyi hukukla güçlendireceğiz.Kardeşçe beraber olacağız. Kin asla kitabımızda yoktur.Yok edeceğiz insanın insana kulluğunu, barış türküsü söyleyeceğiz. Açlığa karşıya karşı demokrasinin çıtasını yükselteceğiz.Yenide üreten Türkiye’yi kuracağız. Türkiye’yi silkeleyip kurtaracağız.Et ithal ediyoruz, bu ayıp kime ait?Üreticinin cezalandırılıldığı değil, ödüllendirildiği bir Türkiye olacak.Türkiye’nin en büyük sorunu işsizliktir. İşsizliği çözdüler mi? Recep Bey ekonomi bilmiyor. Sandıkta bunları sandığa gömmeliyiz.Recep Bey, ‘Her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye kural yoktur’ diyor. Bunu milletimize yapılan hakaret olarak algılıyoruz.Hepsi köşeyi döndü, bunu millete anlatmalayız. Verdiği sözün arkasında durmayan yiğit değildir.İstihdam yaratmak için çaba harcayacağız. Özel sektöre Güneydoğu’ya yatırım yapın diyeceğiz.Mayınsız araziyi köylüye dağıtacağız.Recep Bey, işsizlik fonundan aldığın paranın ne kadarını GAP’a harcadın?Ayrışmanın değil, beraberliğin çabasını göstereceğiz. Her etnik kimliğe her inanca saygılıyız.Siyasetin odağına dini koymak toplumu ayrıştırır.Herkesin karnı doyacak. Refah devletini tabana yayacağız.İnançlara, her etnik kimliğe saygılı olacağız. Bizim için insan önemli, insanı baş tacı edeceğiz. İnsanı kucaklayacağız.Emekliler ilk seçimde AKP’yi malulen emekli etmek zorundalar. İki büyük ayıp yaptılar. Bir yasa çıkardılar, ikinci sınıf vatandaşı yaptılar. Size söz bunu değiştireceğiz, yeniden birinci sınıf vatandaşı yapacağız.İntibak yasasını bekliyorlar, yine aldattılar. CHP iktidarında bu yasayı çıkaracağız. Geçinemiyorsan niye AKP’ye oy veriyorsun? Senin hakkını ben savunuyorum, senin için Meclis’i terk ettik. Emeklilerin istediği değişiklik CHP iktidarından geçer.İki milyon esnaf can çekişiyor. Esnaf özü itibarıyla sosyal demokrattır. Esnaftan oy istiyoruz. Senin sonunu getirene ben dur diyeceğim. CHP iktidarında ekonomi ne imiş görecek.Batman’da ekmek dağıtıldığı manzarayı unutamıyorum. Bizim inancımıza göre sağ elle verdiğini sol görmez. Senin yaptığında insaf var mı? Sen insanın yoksulluğunu nasıl teşhir edersin?Sosyal devleti unuttular. Halkın devrimcisiyim. Çünkü halk için çalışacağız.İktidarımızda tek bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek. İşçiye, emekliye, işsize atanamayan öğretmene sesleniyorum, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır.AKP halka hesap verecek. Soyuna soyuna millette ceket kalmadı, pantololunu bile almaya çalıyorlar. Kaçtıkları yere kadar gideceğiz.Niye aile sigortası yok? Aile sigortasını getireceğiz. Kimseye yalvarmayacak.Kime oy verirse versin, her insanın yoksulluğunu gidermek bizim boynumuzun borcudur.Yüzde 10 barajını aşağıya çekeceğiz. Herkes aldığı oy kadar Meclis’te temsil edilmelidir.Tam bir korku imparatorluğu yaratılıyor. Sokaktaki vatandaş bile dinlerim korkusuyla konuşmuyor. Bu demokrasi mi faşist yönetim mi? Faşizme geçit yok.Yargı bağımsızlığını sağlamamız lazım. Kimse Recep Bey’i eleştiremiyor.Yandaş medya kavramından memnun musunuz? CHP iktidarında besleme medya bitecektir. Yandaş medya sevgili Recep’in gözü ve kulağıdır.TRT’in yeni adı 'Tayyip Radyo Televizyon Kurumu' oldu. Benim vergimle bana haber vermiyorsun.İstanbul’un merdiven altı atölyelerinde baş örtülü kızlar sigortasız çalışıyor. Kayıtdışı çalıştırılan başörtülü kızlara gideceğiz. Sigortalı, sendikalı yapacağız.Yandaş yargı için anayasa değişikliği yapacaklar. Bunu halka anlatacağız. Çağdaş bir anayasa yapacağız.Recep Bey’in yargı fobisi var. Dokunulmazlıklar için referanduma gidelim. CHP iktidarından dokunulmazlıkları kaldıracağız.Anayasaya aykırı davranırsan biz ettiğimiz yemin nedeniyle mahkemeye gidiyoruz. Şerefimiz namusumuz bu kadar ucuz mu?Biz halkın çıkarlarını savunuyoruz, Recep Bey’in çıkarlarını savunmuyoruz. Halkın çıkarı için Anayasa Mahkemesi’ne gidiyoruz.Mahkemeye gittik, esnafın hakkını korumadık. Mayınlı araziler yasa için mahkemeye gittik, iptal ettik. Biz onu topraksız köylüye vereceğiz, Recep bey sulanmasın.TBMM’nin yetkisini Maliye Bakanı’na verdiler. Biz bunun için de mahkemeye gittik, iptal ettirdik. Parlamentonun iradesini bir adama teslim etmek demokrasi mi?Kurmak istediği yalan, talan düzenin devam etmesini istiyor. Recep Bey korksun, çünkü CHP iktidarı geliyor.Siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Yasayı getireceğiz ki kalpazandan başbakan olmasın.Parlamentoya dürüst adam gelsin. Millet perişan o cebini doldurmakla meşgul. Bu düzeni yıkacağız. Halka hesap vermekten kimse korkmasın.Kesin Hesap Komisyonu kurup, başına muhalefet partisini getireceğiz.Verginin hesabını vermekten bu ülkeye demokrasi gelir mi? Hesap vereceğiz, ülkeyi kalkındıracağız.7 yıldızlı otelde tatil yaparsın, 4 çekerli ciplere binersin, Çin seddi gibi duvarı örersin. Ama mağdur. Uçak yetmiyor, ikinci uçağı alıyor ama yine mağdur. Katar emirinin düğününe başbakanlık uçağıyla gidersin ama mağdur.Desane parasını ödemedi diye eşi hapse giden, çocuğu intihar eden bir kişi mağdur değil mi? Geçinmek için böbreğini satan mağdur değil mi? Bunlar mağdur değil mi?Türkiye onurlu bir ülke AB’nin çifte satandardı kabul edilemez.Parti içi demokrasiyi getireceğiz. Gençlik geleceği yakalar. Gençlik ve kadın kollarımız daha güçlü olacak.Raydan çıkan tren nereye çarpacağı belli olmadan gidiyor.Bu saatten sonra bölünme lüksümüz yok. Temiz toplumdan düzgün toplumdan yana olmak zorundadır.Temiz toplumdan yanayız, hukuku egemen kılacağız.Bunlar 3'y’yi yemek olarak anladılar. Hep beraber çalışacağız. Halkın dertlerine derman olacağız.Yatağa aç giren çocuğun acısı bizim açımızdır. Siftahsız kepenk kapatan esnafın derdi bizimdir.Beraber kazanıp, hakça bölüşeceğiz.Türkiye hepimizle yola çıkıyoruz. Ben yok, biz var. Tarlalarda fabrikalarda olacağız.Kara elması kendine tabut yapan işçinin derdi benim derdim olacaktır. Tenceresi kaynamayan kadının derdi bizim derdi olacaktır. Aybaşını getiremeyen emeklinin derdi bizimdir.Biz zengin olmayacağız. Kazandığının hesabını vermeyene dehesap soracağız.İktidar koşusuna hazır mısınız. Hazırsanız söz veriyorum, hep baraber gideceğiz.Doğuda batıda, kuzeyden güneye tek sloganımız şu olacak; bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine..."Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kurultaydan ayrılarak evine hareket etti. Evinin önünde bir basın ordusu ile karşılaşan Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yantıladı.''Kurultay'ı nasıl değerlendirdiğinin'' sorulması üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu, ''Çağdaşlaşmanın, temiz siyasetin, insanlara saygı duymanın, demokrasinin, eleştirileri hoşgörüyle karşılamanın penceresini açmak zorundayız'' karşılığını verdi.''Bizi seven olur, sevmeyen olur. Medyanın bir kısmı bizi eleştirir ya da eleştirmez ama hangisi olursa olsun hepsine belli bir saygı ve hoşgörüyle yaklaşacağız'' diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:''Yeter ki eleştiriler de övgüler de belirli, sağlıklı bir çizgiyi tutturabilsin. Demokrasi çıtasını yükseltmek, hukuku egemen kılmak, bizim toplumumuzun en çok beklediği şey. Orada da vurguladım. Şimdi sokaktaki yurttaş telefonla bile konuşmaktan korkuyor. 'Telefonlarım dinleniyor' diye. Bu anlayış 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmıyor. Biz bunları tamamen ters yüz etmekte kararlıyız.''Bir gazetecinin, ''Yıllardan beri ilk kez bir CHP Kurultayı bu kadar coşkulu geçti. Siz bu Kurultay havasının devam edeceğine inanıyor musunuz? Ayrıca, Rahşan Hanım'la yan yana gelmeniz de anlamlıydı'' sözleri üzerine, ''Rahşan Hanım'ın Kurultay'da olması son derece önemli benim açımdan. Çünkü, O'nun Türk siyasal tarihinde önemi var'' diye konuştu.Kurultay'da yaşanan heyecanı bundan sonra, Anadolu'ya taşımaları gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Eğer Anadolu'da da bu heyecanı yaşayabilirsek, sanıyorum güzel şeyler yapacağız'' dedi.CHP Genel Başkan Adayı Kılıçdaroğlu, Kurultay'ın bundan sonraki bölümünü evden takip edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de ''Geri döneceğim'' yanıtını verdi.Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan ayrılmasının ardından 1250 delege oy verme işlemi başlarken, Kılıçdaroğlu da 1 saatlik bir aranın ardından salona dönerek oyunu kullandı.Bu arda eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kurultayın ardından bir değerlendirme yapacağını duyurdu.Oy verme işlemleri ardından sona eren oy sayımı sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu oy birliği ile CHP'nin yeni Genel Başkanı seçildi.1250 delegeden 1197'si oy kullanırken, 8 oy geçersiz sayıldı. Kılıçdaroğu 1189 oyla CHP'nin yeni genel başkanı seçilmesinin ardından kısa bir konuşma yaptı.Kılıçdaroğu, çok ağır bir görevi üstlendiğinin bilincinde olduğunu belirtirken, "Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in ve Deniz Baykal'ın koltuğuna oturacağım dedi.Oturacağı koltuğun sorumluluğunu bildiğini, bu koltuğa oturanların halk için çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kendilerinin de bunu yapacağını söyledi:"Bir önemli konu daha var. Görev asıl şimdi başlıyor. Artık mücadeleyi ülkenin her tarafına götüreceğiz.Bana düşen sorumluluğun bir parçasıda size düşüyor. Hep beraber bir şeyler yapmak zorundayız. İktidar koşusunun asıl aslanları, kaplanları sizlersiniz.Eğer bu mücadeleyi sağlıklı götürürsek, halkla kaynaşırsak halkın teri, kokusu beden ve ruhta hissedilirse çözülmeyecek hiç bir şey yoktur.Bana yüklediğiniz bu görevin bilinçinde ve sorumluluğunda olarak hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun varoğlun."Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 33. Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutladılar.