Kılıçadroğlu seçim yasağını deldi

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yasağının başlamasından 15 dakika sonra İzmir'de halka hitap ederek yasağı deldi.







Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İzmir’de bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yasağını başlamasına yarım saat kala İzmir’in Aliağa İlçesi’nde toplanan yaklaşık bin kişiye hitap etti. Seçim otobüsünün üzerinden konuşan Kılıçdaroğlu, “Sesinizi kesmeyeceğiz. Halkın iktidarı için sandığa gidin. İnşallah buraya Başbakan olarak da geleceğim. Türkiye’nin onurlu bir dik duruşa, güçlü bir lidere ihtiyacı var. Ben görevimi yaptım. Şimdi sıra sizde. Halkın iktidarı için on dakika çalışın” dedi.



Kortejiyle birlikte kente doğru ilerleyen Kılıçdaroğlu, Menemen İlçesi girişinde seçim otobüsünü durduran kalabalığa saat 18.15’te hitap etmeye başladı. Seçim yasağının başlamasından 15 dakika sonra konuşarak yasağı delen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de halkın iktidarını kuracağız. Başbakan iki bakanını buraya göndermiş. Kendi gelse ne olur, gelemez. Bakanlar Kurulu’nu da İzmir’e getirsin. Bereketsiz bir hükümet var. Angus’u dışarıdan getiriyoruz. Sandığa gidip ders vereceğiz. CHP halkın partisidir, halkı için vardır. Desteğinizle gücünüzle iktidara yürüyeceğiz” diye konuştu. İzmir Emniyeti’nin, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kortejin faaliyetlerinin kameralarla tespit edildiği, yasağın ardından yapılan çalışmalarla ilgili tespitlerin İl Seçim Kurulu’na gönderileceği belirtildi.