-Kılıç: Tribünleri aile tribünü haline getirmeliyiz TRABZON (A.A) - 03.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Tribünleri aile tribünü haline getirebilirsek Türk futbolunun bana göre sorunlarından dörtte üçü ortadan kalkmış olacaktır'' dedi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kılıç, bir gazetecinin, dün Futbol Federasyonu Başkanı ve kulüp yöneticileriyle yaptığı toplantının beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, toplantı sonunda 4 büyük kulübün yöneticileriyle ayrıca görüşmesiyle ilgili sorusu üzerine, ''Kulüp başkanları bizim görüşmelerimiz açısından, kendileriyle görüşülmesinde sakınca olan isimler değil. Görüşülmesi yanlış olan isimler de değil. 4 büyük kulübün başkanlarından gelen talep üzerine ayrıca kendileriyle birer fincan daha çay içtik. Diğer kulüp başkanlarına yönelik bir haksızlık varsa fazladan birer fincan çay içmiş olmaktan ibarettir'' diye konuştu. Bakan Kılıç, 18 kulübün başkanlarıyla bir araya geldiklerini, Türkiye Futbol Federasyonu başkanının davete icabet ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Davetin sahibi biziz. Toplantının açılışında da ifade ettiğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir yapıdır. Bu davete katılmayabilirlerdi, katılmak da kendi inisiyatiflerindeydi. Ama biz davet ettik, çünkü 9-10 Eylül'de Spor Toto Süper Ligi'nde müsabakalar başlayacak ve bizim buna Bakanlık olarak kayıtsız kalmamız mümkün değil. Milyonlarca insan tribünlere akacak. Yeni yasanın, mevzuatın tribünlerle ilgili olarak da getirmiş olduğu bir takım düzenlemeler var. Dolayısıyla bu düzenlemelerle ilgili olarak kulüp yönetimlerini, taraftar gruplarıyla daha etkili diyaloglar içerisinde olmaya yönlendirmek gibi bir görevimiz var ve bu görevimizin gereğini yerine getirdik. Finansmandan lisansa kadar Spor Toto Süper Lig'de yaşanan her türden sorunu konuştuk. Her türden soruna müdahale etme, müdahale etmeden kastım şu, sorunları detaylarıyla değerlendirme imkanı bulduk. Ama onun dışında güncel, güne ilişkin, sizlerin merak ettiği konu başlığını ayrıca değerlendirme kapsamına almadık.'' Başka bir gazetecinin ''Sporda Şiddet Yasası'nın çıkması için spor kulüpleri çok çaba sarf etmişti. Şimdi de bazı değişiklikler yapılmasını istiyorlar. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz'' sorusunu, şöyle yanıtladı: ''Ben dün spor kulüplerinden gelen taleplere karşı tavrımı federasyonun özerkliğine vurgu yapmak şeklinde ortaya koydum. Bildiğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir yapı ve bizim siyaset kurumu olarak onu tanımak ya da tanımamak şeklinde bir lüksümüz, bir konforumuz söz konusu bile değil. UEFA'nın, FIFA'nın talimatnameleri, yönergeleri, mevzuatı ortada. Futbol Federasyonu her ülkede siyaset kurumundan, devlet-i hükümetten tamamen özerk yapılandırılan bir kurumdur. Futbol Federasyonuna talimat verme, emretme, onları yönetme ve yönlendirme gibi bir yetkiye asla sahip değiliz. Dün önerileri not ettik, talepleri not ettik ve kendilerine Bakanlığımızın yetki alanlarına nelerin girdiğini, yetki alanları dışında nelerin kaldığını net bir şekilde ifade ettik. Dünkü toplantıda benim esas muradım şuydu; Spor Toto Süper Lig'de temsil edilen 18 futbol kulübünün başkanını aynı masa etrafında bir araya getirmek, onlarla istişarelerde bulunabilmek, böylece tribünlere de doğru mesajı verebilmek.'' Türk Telekom Arena Stadı'nda yapılan Türkiye-Kazakistan maçına değinen Bakan Kılıç, ''Sizler de gördünüz, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formaları üzerlerinde olan gençlerimiz maçı birlikte izlediler, milli takım lehine tempo tuttular, tezahürat yaptılar. Dolayısıyla bizim stadyumlarda, tribünlerde olmasını arzu ettiğimiz kareler bunlardır ve bu karelerin gelişmesi için daha fazla çaba göstereceğiz. Türkiye'de futbol stadyumlarının kadın-erkek, genç-ihtiyar seyir zevkine hizmet eden yerler olmasını arzu ediyoruz. Bununla birlikte ailelerin eşlerle, çocuklarla birlikte futbol maçlarına gidebilmelerini arzu ediyoruz'' dedi. Bakan Kılıç, İsrail'e bazı yaptırımlar paketinin açıklandığını, 15 Eylül'de Beşiktaş ile Maccabi Telaviv arasında İstanbul'da yapılacak karşılaşmada ekstra önlem alınıp alınmayacağı, bu konuda talep gelip gelmediği yönündeki soruya, ''Bu konuyla ilgili olarak açıklamalar İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından mutlaka yapılacaktır ama Türkiye uygar bir ülke, medeni bir ülke. Türkiye'de hukuk devletinin kuralları geçerli. Dolayısıyla Türk halkı uluslararası müsabakalar nedeniyle Türkiye'ye gelen herkese karşı konukseverliğini en üst düzeyde ortaya koyacaktır. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Trabzon'da yapıldı. Burada da her ülkeden gençlerimiz vardı ve Trabzon halkı da bu medeni davranışı, Türk insanına yakışan konukseverliğini ortaya koydu. Dolayısıyla hangi ülkenin hangi takımı, Türkiye'nin hangi kentine gelirse gelsin, Türk halkı mutlaka bu ülkenin, bu coğrafyanın oluşturduğu kültürün gereği olan konukseverliğini ortaya koyacaktır. Ben bir sorun yaşanacağı kanaatinde değilim'' yanıtını verdi. -Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yeni sezona hazırlanması için 6 milyon lira- Bakan Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek Bakanlık kaynaklarından gerekse Spor Toto kaynaklarımızdan Türkiye liglerinde bulunan takımların ihtiyaçlarına imkanlar dahilinde cevap vermeye gayret ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Trabzon'da Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun hem Süper Lig'e hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalara bildiğiniz gibi Trabzon'daki Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları öncesinde başlamıştık ve bu amaçla hazırlıkları Trabzonspor Kulübünün yönetmesi, finansmanı da Gençlik ve Spor Bakanlığının sağlaması noktasında çalışmaları hızlandırmıştık. İçinde bulunduğumuz an itibariyle son 1.5 ay içerisinde Avni Aker Stadyumu'nun yenilenmesi, modernize edilmesi ve sezona hazır hale getirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Trabzonspor Kulübümüze 4.5 milyon lira nakit aktarmış bulunmaktayız, yani eski rakamla 4.5 trilyon. Önümüzdeki hafta içinde de Trabzonspor'a ayrıca 1.5 milyon lira daha göndereceğiz ve dolayısıyla Avni Aker Stadyumu'nun yeni sezona hazır hale gelmesi için gereken 6 milyon lira yani eski parayla 6 trilyonun tamamını Trabzon'a ve Trabzonspor'a aktarmış olacağız.''