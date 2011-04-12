-KILIÇ, TOPLAMDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI KAZAN (A.A) - 11.04.2011 - Soner Sayımlar - Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 56 kiloda Gökhan Kılıç, koparmadaki Avrupa şampiyonluğunun ardından toplamda da gümüş madalya kazandı. Rusya'ya bağlı Tataristan özerk cumhuriyetinin başkenti Kazan'da süren şampiyonanın akşam seansında erkekler 56 kilo mücadelesinde Türkiye'den Gökhan Kılıç, günü 1 altın, 1 gümüş madalya ile kapattı. Gökhan Kılıç, koparmadaki altın madalyanın ardından silkmedeki ilk hakkında 133 kiloyu rahat kaldırdı. İkinci hakkında 137 kiloda başarılı olamayan Kılıç, son hakkında 138 kiloyu kaldırarak, silkme müsabakalarını 5. sırada tamamladı. Koparmada 118, silkmede ise 138 kilo kaldıran Gökhan Kılıç, toplamda 256 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu kiloda toplamda Avrupa şampiyonluğunu 262 kilo ile Moldova'dan Sirghi Oleg, üçüncülüğü ise 256 kiloyla Romanya'dan Croitoru elde etti. Rumen sporcunun, Türk halterciyle aynı ağırlığa sahip olması ve aynı kiloyu kaldırmasına karşın, ilk dereceyi Gökhan Kılıç yaptığı için gümüş madalya Türkiye'ye geldi. Aynı kiloda podyuma çıkan Sedat Artuç ise ilk hakkında 133 kiloyu kaldıramazken, Türk halterci ikinci denemesinde ise aynı kiloyu kaldırmayı başardı. Son hakkında 138 kiloyu kaldıramayan Artuç, toplamda 246 kilo ile 8. sırada yer aldı. Şampiyonada yarın bayanlar 53 kiloda Aylin Daşdelen ve Ayşegül Çoban, erkekler 62 kiloda ise Bünyamin Sezer ile Hurşit Atak podyuma çıkacak. Türkiye, şampiyonanın ilk gün müsabakaları sonunda 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.