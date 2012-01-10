-Kılıç: Süreç, Yargı ve TFF'dir İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın dün Trabzon'da yaptığı ve yansımalara neden olan konuşmalarına dair açıklamalarda bulundu. Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bakan Bayraktar'ın futbola yönelik söylemlerinin, süreci etkiler mahiyette olmadığına dikkati çekerek, ''Süreç; Yargı ve TFF'dir'' dedi. ''Siyasetin süreç üzerinde müessir olması sözkonusu bile değildir. TFF'nin özerkliği içinde yaşananlara siyaset kurumu tesir etmeyecektir'' diyen bakan Suat Kılıç, şunları kaydetti: ''Fenerbahçe de Trabzonspor da bizim. Taraftar arasına tamiri zor ihtilafların sokulmaması akl-ı selimin gereğidir. Yapılan açıklamaları kişisel görüşler olarak bir kenarda tutalım. Karar mekanizması siyaset değilken yanlış anlaşılmalara neden olmayalım. Konu hassas bir konudur. Trabzonspor taraftarları için de Fenerbahçe taraftarları için de hassasiyet en üst düzeydedir.''