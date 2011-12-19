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Kılıç: Şike konusu artık demode oldu

'Şike konusunu artık konuşmayalım' diyen Spor Bakanı Kılıç, ''Bunlar demode oldu. Bundan böyle şike meselesini konuşmanın Türk futboluna ve Türk sporuna katacağ&#

19 Aralık 2011 02:00

T24 - 'Şike konusunu artık konuşmayalım' diyen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Bunlar demode oldu. Bundan böyle şike meselesini konuşmanın Türk futboluna ve Türk sporuna katacağı ve kazandıracağı kanaatinde değilim'' açıklamasında bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, artık Türkiye'de şike konusunun demode olduğuna vurgu yaparak, ''Mevcut mevzuat çerçevesinde kimsenin bundan sonra isteyerek göz göre göre şike olaylarına taraf olabileceği ve bulaşabileceği kanaatinde de hiç değilim'' dedi.


Şike konusu artık yargının meselesi olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:


''Bunlar demode oldu. Yargı kendi kulvarında, kendi tartışma zemini ve yargılama zemininde gereğini yerine getirecektir. Bundan böyle Türkiye'de şike meselesini konuşmanın Türk futboluna ve Türk sporuna katacağı ve kazandıracağı kanaatinde değilim.


Mevcut mevzuat çerçevesinde kimsenin bundan sonra isteyerek göz göre göre şike olaylarına taraf olabileceği ve bulaşabileceği kanaatinde de hiç değilim. Yeni haliyle bile cezalar Avrupa örneği ile kıyaslandığında son derece ağır ve caydırıcı cezalardır. Kulüp başkanları kamuoyunda ve ekonomi dünyasında değer verilen işadamlarıdır. Aynı zamanda işadamı olan ve kulüp başkanı ya da yöneticisinin şike nedeniyle tutuklanması cezaevine gönderilmesi, bırakın yargılanması ve iddianamede adının geçmesi de itibar anlamında önemli bir kayıptır. Türk futbolunu seven, Türk sporunu destekleyen herkese şu çağrıda bulunuyorum; 'Bırakalım şikeyi artık medya tartışmasın. Şikeyi siyaset tartışmasın. Şikeyi yargı makamları karara bağlasın. Bu saatten sonra doğru olan budur.''



 

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