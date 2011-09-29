-Kılıç: Olimpiyatlar mutlaka Türkiye'ye kazındırılacak ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Olimpiyatlar Türkiye'ye kazandırılmasın da boylarının ölçülerini alsınlar gibi bir yaklaşımı hiç kimsenin yanına kar bırakmayız'' dedi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Esat Yılmaer ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Bakan Kılıç, yaptığı konuşmada, yazarların ve yorumcuların her zaman, ''Hangi takımı tutuyor olursak olalım bir yabancı takımla olan müsabakasında hepimiz Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, Galatasaraylı, Fenerbahçeli olabilmeyi gerçekleştirmemiz lazım '' havasını vermesi gerektiğini söyledi. Kılıç, yayın ve yorumlar ile yazılan yazıların da buna hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Kanaatimce sizleri yönledirmek bizim işimiz değil. Yönlendirme amaçlı da söylemiyorum. 'Basın hürdür, sansür edilemez' Atatürk'ün sözüdür bu. Kalem erbabı yazıda, fikir erbabı yorumda, mikrofonda olabildiğince özgürdür ama kalem ve yorum erbabının yazı ve yorumlarında, yayınlarında aynı zamanda spor camiasına ve Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak bir takım fikirlerin de savunuculuğunu yapabilmesi lazım diye düşünüyorum'' diye konuştu. ''Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz tek yanlı, tek yönlü bir yaklaşımla Türk sporunu baştan sona dizayn edebilecek yegane aktör değiliz'' diyen Kılıç, şöyle devam etti: ''Bu sürecin federasyonları var. Bu sürecin kulüpleri, sporcuları, spor adamları, spor kamuoyu, spor camiası var. En az bunlar kadar önemli bir parametre olan spor medyası var. Herkes aynı pozitif hedefler etrafında kenetlenir ve başarıya odaklanırsa neticeyi alabiliriz, bunu sağlayabiliriz. Fakat kişisel bir takım mücadeleler işin içine girerse ya da taraftarlık duygusu işin içine girer ve kalem erbabı yazısı sırasında farklı camiaların vicdanı ve hissiyatını gözetemez hale gelirse, burada önemli kayıplar yaşanır diye düşünüyorum.'' Bakan Kılıç'ın ardından söz alan TSYD Genel Başkanı Esat Yılmaer, kendilerinin de en büyük sorunlarından birinin bu olduğunu, zaman zaman bunu kendi içlerinde tartıştıklarını kaydetti. Daha sonra yeniden söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, TSYD'ye olimpiyat sürecine yönelik destekleyici tavır ve tutumları nedeniyle teşekkür etti. 2020 olimpiyatlarını Türkiye'ye kazandırmanın tek başına hükümetinin aktivitesiyle olmayacağını söyleyen Kılıç: "Herkes bu süreçte devrede olacak, herkes bu süreçte elini taşın altına koyacak. Yani 'olimpiyatlar Türkiye'ye kazandırılmasın da boylarının ölçülerini alsınlar' gibi bir yaklaşımı hiç kimsenin yanına kar bırakmayız. Çünkü olimpiyat mücadelesi Türkiye'nin topyekün vereceği bir mücadeledir. Bu başarı tek başına hükümete ait olmayacaktır. Başarısızlık halinde de başarısızlık tek başına hükümete ait bir başarısızlık olmayacaktır. O nedenle bu bir milli meseledir. Milli meselelerin milliyetçilik anlayışı içinde ele alınması icap eder. Topyekün bir mücadele ile olimpiyatları Türkiye'ye kazandırma hedefini ortaya koyduk, koyacağız.'' Kılıç, herkesten destek istediğini, adaylık sürecinde iş adamlarını da bu sürece dahil edeceklerinin altını çizdi. Bir gazetecinin A Milli Bayan Voleybol Takımının, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmesiyle ilgili Kılıç, ''İnşallah finale doğru devam edeceğiz. Ben ona inanıyorum. Voleybolcu kızlarımıza güveniyorum" dedi. Daha sonra TSYD Genel Başkanı Esaat Yılmaer, Bakan Kılıç'a gümüş şekerlik hediye ederken, ''Olimpiyat yolunda beraber, el ele omuz omuza çalışacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Dernek olarak biz buna söz veriyoruz'' dedi.