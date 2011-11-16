-Kılıç: Milli Takım'ın başında Türk hoca olmalı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda başarısızlığa uğrayan (A) Milli Takım'da, yeni gelecek teknik direktörün Türk olmasından yana olduğunu söyledi. Bakan Kılıç, spor gündemindeki konularla ilgili NTV ve NTV Spor'un ortak yayınında görüşlerini açıkladı. Başından beri milli takımın başında Türk antrenör görmek istediğini vurgulayan Bakan Kılıç, ''Bu takım milli takım, oyuncular milli oyuncular olduğuna göre bu takımın başında, takımdaki oyuncular gibi aynı dili konuşan bir Türk hoca olması gerektiği kanaatindeyim. Dünyada ne kadar büyük futbol markaları olursa olsun, Türkiye'ye geldiği zaman ülkenin dilini konuşamadığından, ülkeyle bütünleşemediğinden, ülkenin kültürünü, coğrafyasını hissedemediğinden ve o heyecanı iliklerine kadar yaşayamadığından maalesef başarıyı yakalayabilmek mümkün değil'' diye konuştu. Bakan Suat Kılıç, ortaya çıkan başarısızlığın faturasını tek bir kişi veya kuruma kesmenin yanlış olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başarısızlığı tek başına bir şahsa ya da kuruma yüklemenin gereği yok. Bu başarısızlık hepimize ait bir başarısızlıktır diyebilirsek doğru opsiyonları kullanabiliriz. Başarı herkese ait, başarısızlık herkese ait olmalı ki herkes başarısızlığın nedenlerini çözümüne yönelik birtakım inisiyatifler kullanabilsin. Bunu sağlamaya çalışacağız. TFF özerk bir yapı. TFF başarısızlığın nedenleri üzerinde düşünecektir demiyorum, zaten düşünmektedir. Sadece TFF değil, sadece Gençlik Spor Bakanlığı değil, milli takımın insan kaynakları olan Spor Toto Süper Lig'deki takımlarımızın tamamı, yöneticileri ve teknik direktörleri düzeyinde aynı zamanda milli takımın da kendilerine düşen bir sorumluluğu olduğu noktasından hareketle onlar da başarısızlığın nedenlerini düşünecekler. Eğer kaçınmak gerekirse en rahat ben kaçarım. Çünkü 'TFF özerk bir yapıdır' derim, kenara çekilirim.'' -''İstanbul'daki maçta çok üzüldüm''- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Hırvatistan ile İstanbul'da oynadıkları ilk maçta çok üzüldüğünü belirterek, ''Hırvatistan'ın teknik direktörü ceket, gömlek o soğuğa rağmen bir an olsun kulübesine girmeden saha kenarından maçı yönetti. Ama maalesef maç boyunca bizim milli takımın teknik direktörü kulübe dışında hiç görmedik'' diye konuştu. -Şike konusu- Bakan Suat Kılıç, Türkiye'de yaşanan şike soruşturması kapsamında milli takımda yer alan oyuncuların bu süreçten etkilenmediklerini söyledi. Kurban bayramı sırasında milli takımın kampta bulunduğunu ve yetkili kişilerle telefon görüşmeleri yaptığını anlatan Kılıç, ''Futbolcu koordinatörü ve takım kaptanı ile görüştüm. Ayrıca takım içinden birkaç futbolcu arkadaşımla telefonda bayramlaştım. Maç günü de stada hareket ettiklerinde kendileriyle telefonda görüşme imkanım oldu. Bana yansıttıkları hava kesinlikle milli takımdaki futbolcular arasında şike ya da benzer hadiseler nedeniyle bir ihtilaf olmadığı noktasındaydı. Futbol kulüpleri arasında yaşanan ihtilaflar, futbol kulüpleriyle ilgili yargıya taşınan ihtilaflar, en son milli takım oyuncularını alakadar eder diye düşünüyorum. Milli takım oyuncuları kardeşlik hukukuna dayalı bir birliktelik içerisinde olmaya mecburdurlar. Milli takım çatısı altında bir ihtilaf ve husumet olursa bu milletin hukukunu yok saymaktır'' değerlendirmesini yaptı. -Milli takımda yabancı oyuncu sayısı- Bakan Suat Kılıç, (A) Milli Takım'da devşirme oyunculara fazla sayıda yer açmanın Türkiye'deki futbol hayatını sabote etmekle eşdeğer olduğunu belirtti. ''Olaya sadece Türk Milli Takımı olarak bakmamak lazım'' diyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Atletizmde, basketbolda ve voleybolda olabilir. Takım içinde takıma dinamizm kazandırmak üzere ya da farklı teknik birikimleri takımın potansiyeline dahil etmek üzere, bir futbolcu takımda yer bulabilir. Kalkıp da Türk Milli Takımı'na 3, 4 ve 5 tane devşirme futbolcuya yer açmaya kalkarsanız, bu takdirde Türkiye'de futbol hayatını sabote etmiş olursunuz. Ben bunu doğru bir yaklaşım olarak değerlendirmiyorum.'' -İddianame bekleniyor- Türk futbolunda süren şike soruşturması kapsamında savcının hazırlayacağı iddianamenin henüz mahkemeye verilmediğini anlatan Suat Kılıç, ''İddianame henüz mahkemeye teslim edilmedi. Teslim edildikten sonra TFF ne yönde karar alacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Federasyonun alacağı kararlar aşamasında bir tesir ortaya koyma şansımız yok'' dedi. -Yeni yasada değişiklik- Bakan Suat Kılıç, yeni yasadaki bazı hükümlerin Türk Ceza Kanunu'ndaki genel normlara aykırılıklar gösterdiğine dikkati çekti. Kılıç, şöyle devam etti: ''Değişiklik teklifini tüm parti gruplarına ilettikleri bilgisi ben de var. Değişiklik teklifi ile ilgili bize de bilgilendirme yaptılar. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin yasanın bazı hükümlerinin Türk Ceza Kanunu'ndaki genel normlara aykırılıkları var. Dolayısıyla bir düzenleme söz konusu olabilir. Kulüpler birliği 18 kulübün imzalı onayıyla birlik adına müştereken bir değişiklik teklifini TBMM'ye intikal ettirdi. Buradaki cezaların Türk Ceza Kanunu'ndaki genel normlara uygunluğunun sağlanmasını arzu ediyorlar. Benim olmazsa olmaz dediğim kriterlerim var. Cezalar indirilse bile verilen cezaların paraya çevrilemez olması lazım. Cezaların infazı yerine getirilmeli. Aksi takdirde parayı veren kanunu dolaşır gibi kamu vicdanını rahatsız edecek bir yaklaşım ortaya çıkabilir. Diğeri de hakkında kesin bir şeyler ortaya konulan kişilerin yeniden futbolda yönetici olamamaları gerekir kanaatindeyim. Bu konuyu TBMM'ye getirecekseniz, biz konu ile ilgili hükümet olarak bir hükümet tasarısı hazırlamayız, hükümet olarak bu kanunun değiştirilmesi noktasında bir kararlılık içerisinde olmayız. Parti gruplarını bilgilendirirsiniz, hepsi tamam derse bir değişiklik teklifini TBMM'ye getirebilirsiniz. İkincisi burada yapılacak olan düzenlemenin arkasında Kulüpler Birliği'ndeki 18 takımın topluca bulunması lazım.'' -Öğrencilere müjde- Bakan Kılıç, şubat ayından sonra açılacak yeni eğitim ve öğretim yılında Van'daki yurtlarda kalan öğrencilerden yatak ve barınma ücreti almayacaklarını söyledi.