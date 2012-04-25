Kılıç: Milletin iradesini temsil edenlere çelme takmayız

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, kararlarına yönelik eleştirileri değerlendirdi ve "Anayasa Mahkemesi milletin iradesini temsil edenlere çelme takma yeri değildir" dedi.



Hükümet icraatlerine yönelik kararlarını beğenmeyenlere seslenen Kılıç, mahkemenin herkesi aynı şekilde memnun etmesinin beklenemeyeceğini vurguladı.

Kararlarını alkışlayanlar ile acımasızca eleştirenler olduğunu hatırlatan Kılıç, mahkeme üyelerinin, kararları alırken kimi sevindirdiğini ve üzdüğünü düşünmediklerini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi'nin hakemlik fonksiyonunu yerine getirirken siyasetçilere lojistik destek sağlayan bir kurum olmayacağını dile getiren Kılıç, "Anayasa Mahkemesi milletin iradesini temsil edenlere çelme takma yeri değildir" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 50. Yıldönümü'nde düzenlenen törende konuşan Haşim Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Amaç temel hak ve özgürlükleri tam olarak kullanılır hale getirmektir. Özgür düşüncenin olmadığı yerde tek doğru anlayışı vardır. İnsan haklarına yönelik korumanın daha etkin hale gelmesi zorunludur. Hak ve özgürlükler artık evrenseldir, koruma altına almak Anayasa Mahkemesi’nin görevidir. Anayasa Mahkemesi hak ihlallerine karşı etkin çalışır.



Bireysel başvuru uyarısı



"Referandumun ardından bireyler Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilecektir. Mahkemede iki bölüm oluşturulmuştur. 23 Eylül’den itibaren başvurular kabul edilmeye başlanacaktır. Hakimlerimiz 6 aydır Avrupa’daki örnekleri incelemektedir. Bireysel başvuruların başarı ile uygulanması için UYAP sistemi ile iletişime geçirilmiştir. Bireysel başvurunun yasal düzenlemeye tabi tutulmasının zorluğu açıktır. İçtihatlar devreye girecektir.

Temel hak ve özgürlükler konusunda yerleşik evrensel standartlar çerçevesinde kararlar üretilecektir.

Türk yargı sisteminde tıkanıklar giderilmedikçe bireysel başvurunun başarısı düşük olacaktır."



'Korku ve kaygılar giderilmeli'



"Dünyadaki öfke nefreti de dikkatlerinize sunuyorum. Temel hak ve özgürlükler için öfke ve nefret tehdit olmuştur. Dünya barışının buradan çıkacak mesajlara ihtiyacı var.

Önleyici bir alan için sevgi ikliminde insani ve ahlaki bir ortam gereklidir. İşkenceye uğramış olanların onur sesine bizim de cevap vermemiz gerekir. Özgürlükler adına duyulan korku ve kaygıları gözardı edemeyiz."



'Adil olmayan kralların çocukları...'



"Öfkenin ve nefretin yürek toprağını saçtığı tohumların hangi masumlara gözyaşı döktüreceğini bilemeyiz. Adil olmayan kralların çocukları bu tehlikeye daha yakındır. Hak ihlallerinin doğurduğu sorunların biriktirdiği küresel öfke, dünyada fay hatları oluşturmuştur. Özellikle Kuzey Afrika’daki kırılmalar otoriter ve totaliter yönetimlerin hukuk dışı varlıklarını ortadan kaldırmıştır. Sonuçta demokrasi, kendine yapılan müdahalelerin hesabını er ya da geç sormaktan çekinmediğini yakın tarihteki olaylar bize göstermektedir.

Tarihte kalmış olmuş olayların kin ve nefretini günümüze taşıyarak ülkeler arasında yeni sorunlar doğuracak bir yasayı verdiği kararla ortadan kaldıran Fransa Anayasa Konseyi’ni insanlık onuruna bağlılığı ve katkısını şükranla anıyor ve imza atanları yürekten kutluyorum.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur."