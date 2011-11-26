-Kılıç: Kulüpler iyi bilgilendirmeli ANKARA (A.A) - 25.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, futbolda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin dün TBMM'de yasalaşan kanun teklifinin TBMM'den önce 18 takım tarafından kabul edilmiş bir değişiklik metni olduğunu söyleyerek, "18 kulüp başkanımızın kendi camiaları, kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmeleri lazım'' dedi. Bakan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen, ''Liderlik Okulları''nın açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıç, futbolda şiddet yasasında yapılan değişikliğe ilişkin soru üzerine, ''Kanunu spor dünyasının hazırladığını'' söyledi. Kanunun ilk halinin de spor dünyası tarafından hazırlandığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu: ''Hükümet tarafından altına imza atılmış bir metin yok. TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti; BDP, MHP, CHP ve AK Parti grupları tarafından grup başkanvekilleri düzeyinde imza atılmış olan kanun teklifini dün gece itibarıyla TBMM'de yasalaştırdık. Önemli olan TBMM'nin iradesidir. Yani milletvekillerimiz ne yönde karar vermişlerse asıl olan bu kararın kendisidir. Dün genel kurul salonunda tüm milletvekillerinin katıldığı oylamalarda bu kanun kabul edildi. Öncesinde, 'böyle bir teklifi TBMM'ye getirdiğiniz takdirde o teklifin görüşmeleri sırasında genel kurulda veya adalet komisyonunda yerimde oturmamın bir şartı var' demiştim, kulüpler birliği beni ziyaret ettiği zaman. 4 parti grubu imza altına alacak, bunlardan bir tanesiydi. Şartlarımdan diğeri bu değişikliğin gerekli olduğuna yönelik olarak Spor Toto Süper Lig'de temsil edilen 18 kulübün başkanlarının ortak talebi, ıslak imzayla imza altına alınacak. Nihayetinde bu kanun metnini getirdiler. Ve değişiklik yapılmasının istendiğine dair metinde sadece Fenerbahçe Başkan Vekili değil, Beşiktaş Başkanının da imzası var, Galatasaray Başkanının da Trabzonspor Başkanının imzası da var. Toplamda 18 kulübün başkanının bu metnin altında imzası var. Futbolda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin dün TBMM'de yasalaşan kanun teklifi, TBMM'den önce 18 takım tarafından kabul edilmiş, ortaklaşa olarak yapılması istenmiş bir değişiklik metnidir. 18 kulüp başkanımızın kendi camiaları, kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmeleri lazım.''