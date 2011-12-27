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Spor

Kılıç, Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerini kabul etti ANKARA (A.A)

27 Aralık 2011 15:30

-Kılıç, Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerini kabul etti ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerini kabul etti. Bakan Kılıç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkan yardımcıları Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncığolu arasında yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Hasan Akıncıoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği İcra Kurulu olarak bakan Suat Kılıç'a ziyarette bulunduklarını belirterek, ''Türk futbolunun içinde bulunduğu konuların genel değerlendirmesini yaptık'' dedi. Önümüzdeki günlerde alınacak kararlarla ilgili Bakan Kılıç'ın fikirlerine başvurduklarını ifade eden Akıncıoğlu, ''Sayın Bakan ile fikir alışverişinde bulunduk. Gelecek hafta Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu toplantısını yapacağız ve bugün gündeme gelen konuları o platformda da geniş bir şekilde değerlendireceğiz'' diye konuştu. Bir gazetecinin 58. maddeyle ilgili konuşulup konuşulmadığıyla ilgili sorusuna da Akıncıoğluu, ''Genel olarak tüm konulara değindik. Gelecek hafta yapacağımız yönetim kurulu toplantısı sonrasında da daha geniş açıklama yapacağız'' yanıtını verdi.

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