-Kılıç: Konu suhuletle değerlendirilmeli TBMM (A.A) - 07.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç,şike cezalarda indirim öngören yasanın Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilmesi konusunda, ''Bunun bir restleşme, veto-rest ikilemi çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi, kesinlikle bizim açımızdan kabulü mümkün olmayan yanlış bir değerlendirme ve yaklaşımdır. Konu suhuletle değerlendirilmelidir'' dedi. Bakan Kılıç, konuya ilişkin soruyu yanıtlarken, konunun siyasette ve kamuoyunda işleniş biçiminin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Kılıç, şunları söyledi: ''Sayın Cumhurbaşkanı, bir takdirde bulunmuştur. Nihai olarak yasama yetkisi TBMM'dedir. TBMM de bu çerçevede kendi takdirini ortaya koyma kararlılığındadır. Daha önce de tüm parti gruplarının uzlaşısıyla bu kanun teklifi yasalaşmıştı. Dün üç partiden gelen açıklamalara bakılırsa, yine imzalarının arkasında durdukları anlaşılıyor. Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanının da farklı bir değerlendirmesinin olacağını sanmıyorum. Yarın Adalet Komisyonunda görüşmeleri yapılacak ve mümkün olursa da bütçe görüşmeleri içinde Genel Kurulda kanununun görüşmeleri tamamlanmış olacak ve tekrar yasalaşmış olacak. Suç ve ceza adaleti veya dengesi bağlamında bu teklif tek başına değil, önceki yasayla birlikte değerlendirilirse daha isabetli bir çerçeveye ulaşılır düşüncesindeyim.''