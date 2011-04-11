-KILIÇ: GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ SAMSUN (A.A) - 11.04.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Suat Kılıç, ''Gücümüze güç katacağız'' dedi. Kılıç, yaptığı açıklamada, milletvekili listesinin Samsun'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde listeye giremeyen ve milletvekili olarak tekrar listede yer almayan milletvekilleri ile birlikte Samsun'un ve Türkiye'nin başarısı için canla başla çalışacaklarını belirten Kılıç, şunları söyledi: ''AK Parti'nin başarısı için canla başla çalışacağız. Bizde birlik var. Bizde dirlik var. Bizde kardeşlik var. Biz birbirimizi seviyoruz. Samsun'un önüne çıktığımız bu arkadaşlarımızla birlikte, teşkilatımızı da yanımıza alarak büyük işlere imzalarımızı atacağız. Bizde ayrılık gayrılık, bizde çekişmeler ve ayak oyunları yok. Bizde parti içi muhalefet gibi olaylar yok. İşte görüyorsunuz, diğer partilerde aday listeleri açıklanır açıklanmaz ayrılanlar oldu. Bizde bunlar olmadı, olmayacak. Bizde hiç kimse 'ben' demeyecek, hep birlikte 'biz' diyeceğiz. Gücümüze güç katacağız. Hızla sahaya dağılacağız. Adım atmadık yer bırakmayacağız. Birinci sıradaki hangi eforu sarf ediyorsa dokuzuncu sıradaki arkadaşımız da aynı eforu sarf edecek. Her birimiz bir sonraki arkadaşımızın da seçilmesi için çalışacağız. Seçim çalışmalarının, şimdiden bütün Samsunlular için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'' Kılıç, Samsun'daki İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak seçim startı vereceklerini de ifade ederek, seçimlerin sonunda AK Parti iktidarıyla kazananın Türkiye olacağını belirtti.