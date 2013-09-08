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Kılıç: Bir yanda gecesini gündüzüne katanlar, bir yanda kına yakanlar

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç twitter'da yaptığı paylaşımda 'Türkiye kaybetti diye kına yakanlar' dedi

08 Eylül 2013 15:12

2020 olimpiyatlarına ev sahipliği için Tokyo'nun seçilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç twitter'da yaptığı paylaşımda Türkiye'nin olimpiyatlara ev sahipliği yapamayacak olmasına sevinenler olduğunu ima ederek şu paylaşımı yaptı:

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Bakan'ın retweet ettiği iletiler arasında yer alan AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın tweet'i olimpiyat ve boyanan merdivenlere ilişkindi:

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Başbakan Arjantin'den ayrıldı

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, THY'ye ait uçakla TSİ 03.40'da Arjantin'den ayrıldı.  Erdoğan'ı, Buenos Aires Havalimanı'nda  Arjantin Dışişleri Bakan Yardımcısı Eduardo Zuain, Büyükelçi Taner Karakaş ve diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da Arjantin'den ayrıldı.

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