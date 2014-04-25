T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıç: Aydınlık bir Türkiye için konuşmaya ve eleştirmeye devam edeceğim

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, hükümete yönelik ağıer eleştirilerine ilişkin, 'Aydınlık bir Türkiye için konuşmaya ve eleştirmeye devam edeceğim' dedi

25 Nisan 2014 15:07

Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 52. yılı nedeniyle düzenlenen törende hükümete yönelik ağır eleştirilerin yer aldığı konuşmasının ardından basın mensuplarına konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç "Aydınlık bir Türkiye için konuşmaya ve eleştirmeye devam edeceğim" dedi. 

Kılıç, "Twitter davasını neden öne aldınız" sorusu üzerine Bize gelen dosyaların kırmızı, yeşil ve beyaz gibi etiketleri vardır. Bunlar kategorilerie ayrılır. Kırımızı olanlar en acil olanlardır. Uzun tutukluluk, işkence gibi Twitter davası da bu kapsamdaydı. Bu sebeble öne alınmıştır" dedi. 

Kılıç, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için Anayasa Mahkemsi'ne yapılan bireysel başvuuya ilişikin ise "1 Mayıs başvurusu önümüze geldiğinde değerlendireceğiz" dedi.

ETİKETLER

haşim kılıç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24