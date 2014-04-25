Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 52. yılı nedeniyle düzenlenen törende hükümete yönelik ağır eleştirilerin yer aldığı konuşmasının ardından basın mensuplarına konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç "Aydınlık bir Türkiye için konuşmaya ve eleştirmeye devam edeceğim" dedi.

Kılıç, "Twitter davasını neden öne aldınız" sorusu üzerine Bize gelen dosyaların kırmızı, yeşil ve beyaz gibi etiketleri vardır. Bunlar kategorilerie ayrılır. Kırımızı olanlar en acil olanlardır. Uzun tutukluluk, işkence gibi Twitter davası da bu kapsamdaydı. Bu sebeble öne alınmıştır" dedi.

Kılıç, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için Anayasa Mahkemsi'ne yapılan bireysel başvuuya ilişikin ise "1 Mayıs başvurusu önümüze geldiğinde değerlendireceğiz" dedi.