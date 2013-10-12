Kılıç: Anayasa Mahkemesi temyiz makamı gibi gösteriliyor, umut veriliyor

Yargıtay’ın “Balyoz” davası kararıyla ilgili açıklama yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yüksek Mahkeme’nin temyiz makamı gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Kılıç “İnsanlara boş yere umut veriliyor” dedi.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay’ın “Balyoz Planı” davası kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet gazetesine konuşan Kılıç, Yargıtay’ın kararıyla ilgili “Halen üst itiraz ve temyiz yolları açık” değerlendirmelerine “Anayasa Mahkemesi temyiz makamı gibi gösteriliyor. Sonra insanlara boş yere umut veriliyor. Mahkemenin kararlarına dair bizim böyle bir görevimiz yok. Bizimle ilgili süper temyiz algısı yaratmak son derece yanlış" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, şöyle konuştu:

"Biz sadece eğer bize başvuru gelirse Yargıtay Ceza Dairesinin mahkumiyet kararlarına değil, yargılama süresince özgürlük ihlali var mı yok mu, sanık savunmaları hukuka uygun gerçekleşti mi, uzun tutukluluk ve yargılama hukuka uygun mu başvurularına bakabiliriz. Onun ötesinde mahkumiyet ve hapis cezalarına müdahalemiz olamaz. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Anayasa Mahkemesi’yle aynı görev ve yetkilere sahiptir. Sadece, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) belirtilen hak ve özgürlüklerle ilgili ihlal var mı buna bakar. Suçun vasfına, delillere ve mahkumiyetin derecesine, ne AİHM ne de biz bakabiliriz.”

Yargıtay 9. Dairesi’nin kararlarına yönelik eleştirileri de değerlendiren Kılıç, "Yargıtay’daki arkadaşlarımızı yıllardır tanırım. Donanımlı, bilgili ve tecrübelidirler. Bu nedenle arkadaşlarımızın yanlış yapma ihtimali çok ama çok düşüktür. Bunu ben değil, zaten tüm Yargıtay bilir" yorumun yaptı.