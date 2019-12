-Kılıç: "Tüm eksiklikler tamamlanıncaya kadar buradayız" VAN (A.A) - 04.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Tüm eksiklikler tamamlanıncaya, tüm sözler yerine getirilinceye, tüm yapılaşma eksiklikleri tamamlanıncaya kadar bakanlarıyla beraber deprem bölgesinde olacaklarını söyledi. Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay'ın Yenişehir çadır kentini ziyaret eden Kılıç, Erciş'te bir öğrenci yurdunun yıkıldığını anımsattı. Kılıç, öğrencilerin memleketlerine döndüğünü, onlarla ilgili yeni bir hazırlığı ivedi olarak yapılması gerektiğini ifade etti. ''Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Erciş'te 600 öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde ivedi bir yurt yapım ihalesine çıkacaklarını söyleyen Kılıç, Van'da da 5 bin kişilik spor salonu yapılacağını, doğal afet durumlarında sahra hastanesi olarak da kullanılabileceğini kaydetti. Kılıç, şöyle konuştu: ''Şu an bölgede bulunan tüm spor tesislerimiz kamp, yerleşim alanı, çadırkent olarak kullanılıyor. Van ve Erciş'te birer gençlik merkezini kazandıracağız. Bölgedeki genç ve çocuk yaştaki yavrularımızın rehabilitasyonu ve yeniden sosyal aktiviteler ile eğitim aktivitelerine kavuşturulmaları adına bölgeye sevk ettiğimiz Gençlik Merkezi gönüllü çalışanlarımız var. Bunların sayılarını artırmak suretiyle bölgedeki rehabilitasyon sürecine önemli katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Halkımızın şunu bilmesini istiyorum, şu an itibariyle Van'da 6 bakan var. Yani hükümetin dörtte biri depremin ikinci haftasında bile Van'da, ikinci ayında da burada olacağız. Tüm eksiklikler tamamlanıncaya, tüm sözler yerine getirilinceye, tüm yapılaşma eksiklikleri tamamlanıncaya kadar bakanlarımızla birlikte burada olacağız. Bakanlarımız adeta birer kriz yönetim merkezi müdürü gibi bulundukları lokasyonlarda çok aktif ve özverili çalışmalar yürütüyorlar. Vefakar Van halkı yürütülen çalışmaların farkında, bundan dolayı Vanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum.'' Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, ''Van merkez ve Erciş'te görüştüğüm tüm kardeşlerim hem devlet tarafından organize edilen yardımların, hem de Antalya'dan Mersin'e, İzmir'den Muğla'ya, Samsun'dan Trabzon'a, deyim yerindeyse Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'den sivil toplum inisiyatiflerince gönüllüler tarafından organize edilen tüm yardımların farkında. Kardeşlerimizin bu yardımların farkında olması gönül bağlarımızı kuvvetlendiren bir unsurdur. Depremin şiddeti fay hatlarını kırdı ama gönüllerimizin fay hatlarını hiçbir şeyin kıramayacağını da tüm dünyaya bu deprem göstermiş oldu. Elbette eksikler var, onları da tespit ettik. Yardımların adreslerine ulaştırılması konusunda sorunlar olabilir'' diye konuştu. -Yapılan yardımlar- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, ''Devlet yoğun şekilde yardım ediyor ama ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor eleştirileri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Eksiklik olabilir, sıfır hata, sıfır eksiklik iddiasıyla hareket edemem. Türkiye'nin her tarafı, her bölgesi, her coğrafyası gözünü Van'a çevirmiş durumda. Van'ın bu kadar gündemde olduğu noktada dağıtımda bazı aksaklıklar yaşanıyorsa, Vanlı kardeşlerimizin de bu aksaklıkları tolere edebilmesi gerektiği kanaatindeyim. Böylesi doğal afet zamanlarında şu da yaşanabilir, 'yarın yardım paketleri, koliler gelmeyebilir, sıkıntıya düşebiliriz' diye ihtiyaçtan fazla alma durumunun yaşanmaması gerekir. Herkes şunu bilmeli ki, devlet ve millet bir hafta sonra da, bir ay sonra da, bir yıl sonra da burada, Vanlı ve Ercişli kardeşlerinin yanında olacak. Çünkü bizim hukukumuz dünden bugüne inşa edilen bir hukuk değildir, bizim hukukumuz bin yıllık hukuktur.''