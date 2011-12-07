-Kılıç: "Grubumuz tek yürek olarak sürecin arkasında durmasını bilecektir'' TBMM (A.A) - 07.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, şike cezalarında indirim öngören Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen yasa ile ilgili soruları yanıtlarken, ''Söz konusu oylama olduğunda, sıra oylamaya geldiğinde AK Parti Grubu tek yürek olarak bu sürecin arkasında durmasını bilecektir. Hükümet olarak kanunun görüşülmesi sırasında bir değişiklik için öneride bulunmayacağız'' dedi. Kılıç, Mecliste gazetecilerin, konuya ilişkin çeşitli sorularını yanıtladı. Kanunun Meclise teklif olarak sunulduğunu, bunda Kulüpler Birliğinin çok emeği bulunduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi: ''Benim de katıldığım Adalet Komisyonunda, teklife önemli ölçüde müdahalelerde bulunuldu. Ortaya çıkan metnin kendi içinde suç-ceza dengesini gözettiği kanaatindeyim. Kanunun tüm maddelerinin ve maddelerdeki fıkraların bir arada değerlendirilmesi gerekir. Hukukçu olmayanların, hukuk tekniğine ilişkin yorumlarında ayrıca özenli ve dikkatli olmaları gerekir." Tartışmanın iyi bir zeminde yürümediğini belirten Kılıç, özellikle medyada yorumcular tarafından konunun ''bir restleşme gibi'' resmedilmek istendiğini söyledi. Anayasal yetkilerin kullanılmasının kurumlar arasında restleşme olarak değerlendirilemeyeceğini bildiren Kılıç, ''Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerini TBMM'nin kullanma eğiliminde olması bir rest çekme değildir'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''İki bakan yasaya karşı ama grup başkanvekilleriniz aynen geçeceğini söylüyor. AK Parti'de hiç olmayan bir şey yaşanıyor'' sözleri üzerine Kılıç, ''AK Parti'yi henüz yeterince tanıyamadığınızı düşünüyorum'' dedi. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu bir hükümet tasarısı değil. Eğer bir hükümet tasarısı olsaydı AK Parti grubu, hükümetten gelen bir tasarıyı topyekün benimseme eğilimi içinde olacaktı. Bu bir kanun teklifi. Altında bazı milletvekillerinin imzası var. Dolayısıyla insanlar, bireysel görüşlerini ifade etmekte özgür olabilirler. Ama nihayetinde biz bir partiyiz ve elbette konu görüşmelere ve oylamalara geldiğinde, bu parti hep birlikte hareket edecektir. 9 yıldır bunu çok defa gördünüz. Önemli, kritik meselelerde biz firesiz birlikte hareket etmeyi başarabilmiş bir grubuz. 2010 yılında Anayasa değişikliğini gerçekleştirdik, çok ucu ucuna sayımız olmasına rağmen. Dolayısıyla bazı milletvekillerimiz, tasarı değil, teklif olduğu için kendi kişisel görüşlerini ifade edebilecektir. Ama söz konusu oylama olduğunda, sıra oylamaya geldiğinde AK Parti Grubu tek yürek olarak bu sürecin arkasında durmasını bilecektir. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir tereddütü olmasın. Bir iki bakanımız farklı görüş serdetmiş olabilir. Eğer tasarı olsaydı bakanların imzasıyla Meclise gelecekti. Dolayısıyla her bakan imzasını atmadan önce tasarının içeriğinde neler olduğunu okumuş olacaktı. Ama bu bir teklif. Tasarı olmadığı için de Bakanlar Kurulu'nda görüşülmedi, tartışılmadı, ele alınmadı. Kanun tekliflerinde Bakanlar Kurulunu ilgilendiren bir süreç söz konusu değil.'' -Grubun eğilimi- Teklif Meclise sunulup grubun eğilimi ortaya çıkıncaya kadar bazı milletvekili ve bakanların farklı görüşler ifade etmiş olabileceklerini anlatan Kılıç, ''Geri geldikten sonra yasa, tavrımızı grup başkanvekilleri daha yeni ifade etti, MHP ve CHP de tavrını ifade etti. Üç parti grubu 'imzamızın arkasındayız' dedi. Üç parti grubu imzasının arkasında olduğuna göre gerekli sayısal çoğunluk var demektir. Meclis iradesi şekillendikten sonra hepimiz buna saygı göstereceğiz'' açıklamasında bulundu. Bakan Kılıç, yasanın yarın Adalet Komisyonunda görüşülmesine Hükümeti temsilen katılacağını da açıkladı. Hükümet olarak kanunun görüşülmesi sırasında bir değişiklik için öneride bulunmayacaklarını bildiren Kılıç, ''Sadece hükümeti temsilen komisyon çalışmalarına iştirak edeceğiz'' dedi.