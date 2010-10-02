-KILIÇ: "ANAYASA'YI BİLİYORUM" TBMM (A.A) - 01.10.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa'nın ilk üç maddesi dışındaki 173 maddenin demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler ile ilgili evrensel hukuka uygun bir şekilde değiştirilmesinden söz ettiğini, bu şekilde, ilk üç maddenin zenginleştirileceğini söylediğini kaydetti. Kılıç, TBMM'de verilen resepsiyonda yaptığı açıklamada, referandum sonrası bazı medya gruplarının kendisinden randevu talebinde bulunduğunu ve dört medya grubuna randevu vererek açıklamalar yaptığını belirtti. Açıklamalarının bugün bir gazetede manşette yer aldığını ifade eden Kılıç, ancak ''Gerçekle uyuşmayan bir şekilde verildiğini'' söyledi. ''Ben anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesini bırakın, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini bilen bir insanım'' diyen Kılıç, sözlerinin Anayasa'nın ilk üç maddesi dışındaki 173 maddesiyle ilgili olduğunu kaydetti. Kılıç, şöyle konuştu: ''İlk üç madde dışındaki 173 maddenin, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler ile ilgili evrensel hukuka uygun bir şekilde değiştirilmesinden söz ettim. Bu şekilde, ilk üç maddenin zenginleştirileceğini, evrensel hukuka uygun bir şekilde hayata geçirilebileceğini söyledim. Anayasa Mahkemesi'nin bununla ilgili daha önce vermiş olduğu kararlardan bahsettim. İlk üç madde dışındaki maddelerde yapılan değişikliklerle ilgili, hukuka, hukuk devletine, demokrasiye, özgürlüklerin geliştirilmesine ilişkin konu varsa Anayasa Mahkemesi'nin bunu iptal etmediğini, bu konuda geçit vermediğini söyledim. Son referandumla ilgili karar da bu yöndedir. Hukuk devletine, laikliğe, demokrasiye, demokratik hukuk devletine aykırı bir şey olursa, bunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin buna geçit vermeyeceğini, vermemesi gerektiğini ifade ettim.'' Kılıç, manşetten verilen ''Anayasa'nın ilk üç maddesine dokunulabilir'' şeklinde bir ifadesinin olmadığını vurgulayarak, sözlerinin Anayasa'nın ilk üç maddesi dışında kalan 173 maddesi ile ilgili olduğunu söyledi. Haşim Kılıç, ''İlk üç madde dışındaki maddelerle ilgili, ilk üç maddenin evrensel hukuka uygun zenginleştirilmesine yönelik ifadelerde bulundum. Bunun dışındakilerin benim açıklamalarımla ilgisi yoktur. 173 madde değiştirilebilir. Nasıl değiştirilir? İlk üç maddenin zenginleştirilmesi, geliştirilmesiyle. Pozitif anlamda içinin doldurulmasını, evrensel hukuka uygun bir şekilde doldurulmasını ifade ettim'' diye konuştu.