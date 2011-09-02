-Kılıç: ''18 Kulübün tamamına eşit yakınlıktayız'' İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin yöneticileriyle İstanbul'da yaptığı toplantı sona erdi. Bakan Suat Kılıç, Four Seasons Otel'de yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından, kulüp temsilcileriyle birlikte,0 gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıç, gelecek hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de müsabakaların, 1 ay gecikmeli olarak başlayacağını hatırlattı. Sezon öncesinde gerçekleştirdikleri bu toplantının tarihini Ramazan Bayramı ve Türkiye ile Kazakistan arasında yapılacak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını dikkate alarak belirlediklerini dile getiren Suat Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak zaman zaman gerek futbolun, gerekse futbol dışı branşların sorunlarını konuşmak üzere kulüp başkanlarıyla bir araya gelme kararını, bugünkü ilk görüşmemizin ardından almış olduk. Türkiye bildiğiniz gibi 2020 Olimpiyatları'na İstanbul ile aday. Olimpiyatlarda sadece organizasyonu yapan ülke değil tüm branşlarda madalyaları toplayan ve başarıdan başarıya koşan bir ülke olmak istiyoruz. Bu vizyonu yakalama noktasında da tüm branşlarda başarıyı hangi aktörlerle yakalayabileceğimizin çalışmalarını yürütüyoruz. Türkiye'de futbol dışındaki branşları da çok çok önemsiyoruz. Ancak hayatın bir gerçeği; futbol, tüm sporlar açısından lokomotif branşı temsil ediyor. Bugün Süper Lig'de temsil edilen 18 kulübün başkan ve yöneticileriyle bir araya geldik, durum değerlendirmesi yaptık. Sorunları, mali sorunları konuştuk. Türkiye'de de uygulanacak finansal Fair Play uygulamasının, kulüplerin mali disiplin anlayışına kazandıracağı yeni değerleri mütalaa ettik. Kulüplerin reklam gelirleri, tribünlerin doluluğu, tribün disiplini konusundaki görüş alışverişlerini gerçekleştirdik.'' Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereği tribünlerin de olabildiğince futbol disipliniyle buluşması gerektiğini kaydeden Bakan Kılıç, bu konuda taraftar gruplarına da düşen görevler olduğunu belirtti. -''Tüm kulüplere eşit yakınlıktayız''- Türk sporunu, içinde bulunduğu dönem itibariyle desteklemeyi bakanlık olarak görev addettiklerini anlatan Kılıç, ''Spor Toto Süper Lig'de temsil edilen 18 kulübün tamamına eşit yakınlıktayız. Sorunlarına eşit yakınlıktayız. Sorunların çözümü noktasında, proaktif bir yönetim anlayışını ortaya koyacağız. Başta da ifade ettiğim gibi, bundan sonra da Spor Toto Süper Lig'de temsil edilen kulüplerin başkanları ve Türkiye Federasyonuyla bir araya gelip Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunları konuşacağız. Zaman içinde göreceksiniz, futbolun içinde bulunduğu sorunları konuşurken, Türk sporu da yoğun şekilde gündemimiz olacak. Tüm branşların sorunlarını tüm kulüplerimizin yöneticileriyle konuşabilir hale geleceğiz'' ifadelerini kullandı. -''Herhangi bir konu başlığına veya soruna odaklanmadık''- Bakan Kılıç, soru üzerine, ''spesifik olarak bir konuya odaklanmak üzere bir araya gelinmediğini'' kaydederek, şunları söyledi: ''Hepimizin toplantı neticesindeki ana fikri şudur: Spor Toto Süper Lig'deki 18 takımımız, oyuncularıyla birlikte Türk Milli Takımı'nın insan kaynaklarıdır, insan rezervidir, potansiyelidir. Bu hafta Kazakistan ile milli maçımız var, önümüzdeki hafta da Avusturya ile milli maçımız olacak. Kulüp yöneticilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Futbol Federasyonumuz aynı zamanda futbolun sorunlarının çözümüne, milli takım vizyonu çerçevesinde de yaklaşılması gerektiği kanaatinde. Dolayısıyla biz gündemimizi tamamıyla Türkiye'de sporun, Türkiye'de futbolun sorunlarını konuşmak olarak belirledik. Spesifik bir gündemimiz yoktu. Herhangi bir konu başlığına veya sorunlara odaklanmadık.'' -''Siyasi partilerden yapılan açıklamalar yersiz''- Türkiye Futbol Federasyonunun özerk bir yapısı olduğunu kaydeden Kılıç, federasyon ve kulüp yöneticilerinin de bunu iyi şekilde bildiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dolayısıyla futbol ile ilgili güncel sorunları siyasal sorunlar haline getirmenin hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Bayram öncesinde bazı siyasi partilerden yapılan açıklamaları da bu anlamda çok yersiz buldum. Futbolun güncel sorunlarını, siyasi polemiklerin, siyasi yaklaşımların paydası haline getirmemek lazım. Federasyon üzerine bizim bir talimat verme, yönlendirme, emretme, buyurma gibi bir tasarrufumuz söz konusu değildir ama Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak elbette ki spora yapmakta olduğumuz, yapmak zorunda olduğumuz katkılar var. Bütün bu kategorilerde neler yapabileceğimizi konuştuk.'' ''(Suça bulaşmış kişiler cezalandırılsın kulüpler değil)' şeklinde açıklanan görüşe katılıyor musunuz'' biçimindeki soruyu Bakan Suat Kılıç, ''Eğer Gençlik ve Spor Bakanı olmasaydım kişisel görüşümü açıklama imkanına sahip olabilirdim ama Gençlik ve Spor Bakanlığı görevi üzerimde olduğu sürece bu tür konularda kişisel görüş beyan etme imkanım maalesef söz konusu değildir'' diyerek yanıtladı. Spor medyasına da seslenen Kılıç, ''Türk futboluna, Türk sporuna, tüm branşlara gerçekten iyi niyetli ve sağlam katkılar vermenizi arzu ediyorum. İlgi göstermenizi rica ediyorum. 12 Eylül'de Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da yapılacak. Bununla ilgili medyada çıkan haberler çok çok yetersiz. Türkiye çok ciddi rakamlar hazırlayarak büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. Buralara da biraz ilgi göstermezi sizden rica ediyorum'' diyerek sözlerini tamamladı. -Yıldırım Demirören'in açıklaması- Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ise Bakan Suat Kılıç'a kulüpler adına teşekkür ederek, şöyle konuştu: ''10 senedir futbolun içindeyim, ilk defa sezon başlamadan bir bakan, kulüp başkanları ve federasyon başkanını toplayarak, Türk futboluyla ilgili düşünceleri paylaşmak istedi. Bu bizim için çok önemli bir adım. Özellikle bugünkü Türk futbolu sürecinde, bizlerin kulüpler olarak birlik beraberlik içinde olduğumuzu göstermekten başka, federasyonumuzun ve bakanımızın da bu süreç içerisinde bizimle beraber hareket etmesini göstermesi çok önemli diye düşünüyoruz.'' -4 Büyüklerle ayrı toplantı- Bakan Suat Kılıç, toplantının ardından ayrı bir salonda 4 büyük kulübün başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Kılıç, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç ve Galatasaray Asbaşkanı Adnan Öztürk ile yarım saat süren bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında bir açıklama yapılmazken, Bakan Kılıç'ın Sadri Şener ve Futbol Federasyonu 2. Başkanı Göksel Gümüşdağ ile 5 dakika özel olarak görüşmesi dikkati çekti. Öte yandan, federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın toplantıya katılmasına rağmen ardından yapılan açıklamada yer almaması dikkati çekti. -Bakan Kılıç'dan stat müjdesi- Bakan Kılıç'ın, toplantıda bazı kulüplere stat müjdesi verdiği de öğrenildi. Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, toplantıdan gayet memnun ayrıldıklarını ifade ederek, ''Sayın bakan bizim dertlerimizi dinledi. Sporun içinden gelmiş biri. Sorunlarımızın farkında. Sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağına inanıyorum'' dedi. Akıncıoğlu, Bakan Kılıç'ın toplantının sonunda 13 şehirde stat yapımının gerçekleşeceğini müjdesini verdiğini dile getirdi. Bu statlardan birinin de Antalya'da olacağını kaydeden Hasan Akıncıoğlu, bunun kendilerini memnun ettiğini söyledi. Öte yandan Bakan Kılıç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ile Samsunspor Kulübü Başkanı Kazım Gürol Yılmaz'dan iki kulübün taraftarlarını en kısa sürede barıştırmalarını istedi.