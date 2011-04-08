-KİLER HALKA ARZ EDİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Kiler Grubu, 2011'de perakende grubunun halka arzının ardından ikinci halka arzını, gayrimenkul alanında Kiler GYO ile yapıyor. Kiler GYO halka arzında talep toplama 13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde, 5,10-6,10 lira aralığından gerçekleştirilecek. Kiler GYO'nun halka arzı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, halka arz sermaye artışı ve ortak satışı şeklinde yapılacak. 13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde, 5,10-6,10 lira fiyat aralığında yapılacak halka arzla birlikte Kiler GYO'nun sermayesi 70 milyon liradan 87.5 milyon liraya yükseltilecek. Ortak satışı ve ek satışla birlikte toplam 30 milyon 187 bin 500 adet pay ve Kiler GYO'nun yüzde 34,5'i halka arz edilmiş olacak. Halka arz büyüklüğü ise 154 milyon lira ile 184 milyon lira arasında oluşacak.