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Politika

Kiler: Bizi siyasete çekmeyin

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, CHP'ye yanıt: Bizi siyasetin içine çekmesinler. Başka kapıya gitsinler

13 Şubat 2009 02:00

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in, kentin en yüksek kulesi İstanbul Sapphire projesinin emsale uygun yapılmadığı yolundaki iddialarına yanıt vererek, "Bizi siyasetin içine çekmesinler. Kiler Holding’den kendilerine siyasi malzeme çıkarmasınlar. Gitsinler başka kapıya baksınlar" dedi. 

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Nahit Kiler, dün düzenlediği basın toplantısında, Kiler Grubu olarak ticaret hayatına girdikleri 1984’ten itibaren yaptıkları işlerde yasaların dışına çıkmadıklarını söyledi, kardeşi AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in siyasi tercihi nedeniyle, siyasi oyunların içine çekildiklerini ileri sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise Nahit Kiler’in son açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "2.5 emsale göre Kiler’in inşaat alanının 25 bin metrekare olması lazım" dedi.

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