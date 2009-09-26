Kilci: Sigara içiciliği desteklenmeli

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis toplantısına katılan Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, özel tüketim vergisinin büyük bir bölümünü devletin sigara ve alkolden aldığını, sigara içiciliğinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

KAYSO'nun Eylül ayı meclis toplantısının bu ayki konuğu Kayserili, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci oldu. Kilci, ekonomik kriz döneminde Gelir İdaresi Başkanı olmanın sıkıntılı olduğunu anlatırken, gelirleri artırmaya çalışırken mükelleflerin ekonomik hayata uyumlarını engelleyecek önlemleri almamak durumunda olduklarını anlattı. Mehmet Kilci, şöyle dedi:

“Açıkçası bir çelişki yaşıyoruz. Temel olarak baktığımızda bu ortamlarda vergi gelirlerinin artırılmasının iki temel yolu vardır. Bunlardan biri kayıt dışı ekonominin azaltılmasıdır. Kayıt dışının azaltılması çok önemli bir konudur. Orta vadeli ekonomik planda da bu gündeme alındı. Türkiye bundan 5 sene sonra bugünkü gibi olmayacak. Kayıt dışı ekonominin azaltılmasında önemli aşamalar kaydedeceğiz. Daha önceleri gittiğimiz her bölgede ‘Siz vergi veren büyük firmaları inceliyorsunuz. Vergi inceleme elemanları geliyor. En çok kim vergi ödemişse onlar inceleniyor’ diye şikayetler geliyordu. Vergi İdaresi Başkanı olarak iddia ediyorum; en azından son 2- 2.5 yıldır böyle bir şey yapılmıyor. İncelenecek mükelleflerin yüzde 95'i merkezden seçilerek geliyor.”

Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, vergi gelirleri konusunda önceki yıla göre yüzde 4 azalmanın söz konusu olduğunu bildirirken, “Yılbaşına baktığımızda bu azalış yüzde 4.5 yani 5'e yakındı. Giderek daha az bir azalış söz konusu. Vergi gelirlerindeki bu azalışın temel sebebine baktığımızda ise ithalattan aldığınız vergilerde bir azalış var. Bu da şunu gösteriyor, ekonomik kriz nedeniyle ihracattaki daralmanın ekonomiye yansıması şeklindedir” diye konuştu. Kilci, şöyle devam etti:

“Ağustos ayı itibariyle dahilde alınan katma değer vergisinde yüzde 16'lık artış söz konusu. Önceki yılın aynı dönemine göre artış olmuş. Ocak ayına kadar azalış varken, Mart ayında bir artış olmuş. Bu piyasanın gidişatını gösteriyor. Türkiye’deki 10 büyük firmayı takip ediyoruz. Onların yapmış oldukları satışları bire bir takip ediyoruz. Yani Mart ayı itibariyle ekonomide bir hareketlenme oldu. Ancak en çok özel tüketim vergisi azaldı. Vergi gelirleri arasında payı çok önemli olduğu için. Fakat, Ağustos ayı sonu itibariyle baktığımızda ÖTV'de yüzde 0.4 oranında azalış var. Burada işin biraz esprisi ÖTV'yi sigara ve alkolden de alıyoruz. Alkolü pek desteklemesek de, sigara içiciliğini desteklememiz gerekiyor. Emsallerine göre oradaki artış yüzde 8 oranında artmış. Yani, ‘sigarayı için' diyoruz.”

İlk 500'e giren 18 firma

KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Türkiye'de ilk 500’e giren sanayi kuruluşları arasına Kayseri'den 18 firmanın girdiğini hatırlattı. Boydak, KOBİ'lerin vergi borçları için yeniden yapılandırma isteyip, hükümetten vergi borçları konusunda yeni bir açılım beklediklerini söyledi. Toplantıda hayatını kaybeden Kayseri İşadamı ve Milletvekili Muharrem Eskiyapan'ın ailesine ‘başsağlığı' dilendi. Daha sonra Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Ertürk, vergi barışını anlattı. Toplantı sonunda KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Mehmet Kilci’ye plaket verdi. Meclis toplantısının soru-cevap bölümü basına kapalı yapıldı.

