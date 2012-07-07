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Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Bayraktar'a: Adam ol, o koltuktan ayrıl

CHP'li Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a istifa çağrısı yaptı

07 Temmuz 2012 22:31

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Samsun'daki TOKİ faciası nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktarı sert bir dille eleştirdi: Adam ol o koltuktan ayrıl.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a istifa çağrısı yaptı.

Niğde'de konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Samsun'da 12 kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vardı.

Kılıçdaroğlu, TOKİ konutlarında 6 kişinin ölmesi olayının ardından 'TOKİ'nin bir milim suçu yok' diyen Bakan Bayraktar'a sert bir dille yüklendi.

Bakanı istifaya çağıran CHP lideri şunları söyledi:

"Samsun'da dere yatağına TOKİ gider konut yapar, insanlar ölür. Bakan der 'sorumluluk bendedir.' Ama koltuğuna yapılmış, oradan ayrılmaz. Böyle yüzsüzlük olur mu? Arkadaş sorumluluk sendeyse adam ol o koltuktan ayrıl. TOKİ dere yatağına konut yapacağına üniversite kampüslerine yurt yapsın."

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