-KILAVUZ KAPTANLARA "DENİZCİLİK" MEZUNU OLMA ŞARTI ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Kılavuz Kaptan Yeterlik Belgesi alabilmek için üniversitelerin denizcilikle ilgili bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak şartı getirildi. ''Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin ''Kılavuz Kaptan Yeterlik Belgesi Alma Koşulları'' yeniden düzenlendi. Buna göre, herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesine yönelik olarak ilk defa Kılavuz Kaptan Yeterlik Belgesi alabilmek için üniversitelerin denizcilikle ilgili bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirildi. İlk defa Kılavuz Kaptan Yeterlik Belgesi alacaklar için görevbaşı eğitimine başlandığında 50 yaşından gün almamış olmak veya kılavuz kaptanlık için aday olunan kılavuzluk hizmet bölgesini kapsayan geçerli bir deniz trafik operatörü veya deniz trafik baş operatörü belgesine sahip olmak da zorunlu oldu. Yönetmelikle ayrıca, kılavuz kaptan sınavına girmeden önce geçerli yabancı dil sınavlarından alınması gereken en az puanlar da belirlendi. Yönetmeliğin ''Görevbaşı eğitimi ve bonservis'' konulu maddesinde yapılan değişiklik ile tüm kılavuz kaptanların, görev başı eğitimleri sırasında; görev yapacakları kılavuzluk hizmet bölgesi kısmen veya bütünüyle Gemi Trafik Hizmetlerinin (GTH) kapsamı içinde ise GTH'nin yapısı ve işlevi ile ilgili olarak 10 iş günü süreyle GTH Merkezi'nde, günde 6 saatten fazla olmamak kaydıyla 5 gün süre ile toplam 30 saat fiili eğitim almaları zorunlu oldu. Öte yandan, tüm stajyer kılavuz kaptanlar, görev başı eğitimleri sırasında, görev başı eğitimini yaptıkları kılavuzluk hizmet bölgesinde yetkili römorkörcülük teşkilatına ait römorkörlerde 15 günden az olmayacak şekilde fiili eğitim alacaklar.