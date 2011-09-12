T24 LogoT24 Logo
Dünya

KİK'den reform çağrısı ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 07:32

-KİK'den reform çağrısı ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suriye'de ''ciddi reformlar'' yapılması çağrısında bulunarak, ülkedeki ''ölüm makinesine'' derhal son verilmesini istedi. El Cezire'nin haberine göre Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün yapılan KİK dışişleri bakanları toplantısının sonunda yayımlanan bildiride, Suriye'de yönetim karşıtı protestolara karşı sert müdahaleye son verilmesi ve ''Suriye halkının taleplerini karşılayacak ciddi reformların uygulanması'' çağrısında bulunuldu. KİK, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'dan oluşuyor. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin protestoculara karşı güç kullanmasını protesto etmek amacıyla geçen ay Şam büyükelçilerini geri çağırmıştı. Katar ise Esad yanlılarının Şam Büyükelçiliğine saldırması üzerine temmuz ayında elçiliğini kapatmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24