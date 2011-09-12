-KİK'den reform çağrısı ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suriye'de ''ciddi reformlar'' yapılması çağrısında bulunarak, ülkedeki ''ölüm makinesine'' derhal son verilmesini istedi. El Cezire'nin haberine göre Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün yapılan KİK dışişleri bakanları toplantısının sonunda yayımlanan bildiride, Suriye'de yönetim karşıtı protestolara karşı sert müdahaleye son verilmesi ve ''Suriye halkının taleplerini karşılayacak ciddi reformların uygulanması'' çağrısında bulunuldu. KİK, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'dan oluşuyor. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin protestoculara karşı güç kullanmasını protesto etmek amacıyla geçen ay Şam büyükelçilerini geri çağırmıştı. Katar ise Esad yanlılarının Şam Büyükelçiliğine saldırması üzerine temmuz ayında elçiliğini kapatmıştı.