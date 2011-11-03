-KİK Başkan yardımcılarının görevi sona erdi ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkan yardımcıları, baş hukuk danışmanı ve daire başkanlarının görev süreleri sona erdi. KİK başkan yardımcıları, baş hukuk danışmanı ve daire başkanlarının görev sürelerini sona erdiren ''Avrupa Bakanlığının teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunu Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'' Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Kamu İhale kurumu başkan yardımcıları, baş hukuk danışmanı ve daire başkanlarının görev süreleri sona erdi. Kararnameye göre, bu görevlerde bulunanlar hiç bir işleme gerek kalmadan Başkanlık müşavirliği kadrolarına atandı.